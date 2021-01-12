Стремление Киева в ЕС обернулось для украинцев ростом тарифов ЖКУ

Киев, 12 января. Попытки руководства Украины обрести энергетическую независимость в последние годы привели лишь к росту тарифов на услуги ЖКХ, которые дорожают в геометрической прогрессии.

Радикалы начали 2021 год со ставших традиционными факельными шествиями в честь дня рождения Степана Бандеры. Те, кто воспринимает происходящее в стране хоть сколько-нибудь критически, начинают готовиться к акциям протеста.

Первыми взбунтовались жители Полтавской области, перекрывшие трассу Полтава — Харьков. Местные требовали снизить взлетевшие тарифы на газ и другие услуги жилищно-коммунального хозяйства. Однако даже в вопросе повышения цен за услуги ЖКХ власти Украины несамостоятельны. Киев пытается копировать европейское энергетическое законодательство, согласно которому доставка голубого топлива оплачивается отдельно.

В результате средний чек за «коммуналку» с января 2021 года вырос на Украине на 1000 гривен (2600 рублей по текущему курсу). Такое повышение стало весьма ощутимым на фоне ухудшающихся дел на рынке труда, вызванных пандемией.

Если к повышению тарифов на газ украинцам не привыкать, то рост цен за электроэнергию стал для многих неожиданностью. В последний раз электричество дорожало на Украине в марте 2017 года.

Повышение цен на газ Киев может объяснить отказом закупать топливо у России, однако электроэнергии в стране хватает. Здесь ситуация заключается в другом. В последнее время Украина в погоне за европейскими тенденциями принялась активно развивать зеленую энергетику, которую государство закупает у поставщиков по завышенным тарифам. Традиционно электроэнергию Украина поставляет в Европу, причем по ценам ниже, чем для внутреннего рынка.

Главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин ранее в беседе с ФАН не исключил, что отказ украинских властей от российской вакцины от COVID-19 и повышение коммунальных тарифов могут привести к массовым беспорядкам на Украине. Таким образом, экономический кризис может усугубиться политическим.