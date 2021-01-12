Актриса Наталья Бардо дала советы по путешествиям с детьми

Мале, 12 января. Актриса и телеведущая Наталья Бардо поделилась лайфхаками по путешествиям с маленькими детьми. Сама она недавно слетала на Мальдивы с четырехлетним сыном Эриком.

Звезда фильма «Улетный экипаж», в первую очередь, посоветовала совершать длительные перелеты ночью. Ребенок уснет и легко перенесет полет, а чтобы маме тоже было комфортно — стоит взять подушку для ног. У стюардесс можно просить не только пледы, но и детские игрушки, чтобы отвлечь малыша. Кроме того, лучше взять несколько игрушек из дома: так ребенок будет меньше нервничать, ведь рядом с ним будут знакомые ему вещи.

Чтобы у родителей было больше времени на полноценный отдых, нужно отправляться в путешествие с друзьями, у которых тоже есть дети. В таком случае малыши будут заняты совместными развлечениями, а взрослые смогут насладиться беседой или прогулкой.

«Не испытывайте чувства вины, если хотите отдать ребенка в мини-клуб на часик. Это нормально, и ребенку будет там очень весело, если родители настроены позитивно», — заключила актриса.

Ранее Наталья Бардо сообщила фанатам, что больше никогда не будет пить алкоголь. Она приняла это решение после неприятного опыта в Новый год.