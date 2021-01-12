Сербские специалисты заявили о высоком доверии к вакцине «Спутник V»

Белград, 12 января. Начальник центра нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич заявила о доверии сербских граждан к российской вакцине «Спутник V».

Премьер Сербии Ана Брнабич сообщила, что очередная поставка новой партии российской вакцины «Спутник V» ожидается в ближайшее время. Более 500 тысяч доз планируется направить на кампанию по массовой вакцинации в стране, отметила Брнабич. Первая партия вакцины российского производства поступила в Сербию 30 декабря.

Массовая вакцинация началась в Сербии 24 декабря, использовали препарат совместного англо-американского производства Pfizer/BioNTech. Даница Груйичич отметила, что большинство граждан страны отдают предпочтения российской вакцине. Она отметила, что вакцина «Спутник V» изготавливается стандартным путем и применяется в самой России.

Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Палестина в ускоренном темпе провела регистрацию препарата.