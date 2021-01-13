«Я не феминистка»: Дана Борисова объяснила ФАН отказ от отношений с мужчинами

Известная телеведущая Дана Борисова в интервью ФАН заявила, что больше не хочет серьезных отношений. По словам Борисовой, она не чувствует необходимости заводить долгосрочные романы, но при этом не отказывается от общения с мужчинами.

Благодаря программе «Армейский магазин» девушка стала секс-символом для солдат, служивших в 90-е.

«Я уважаю права любого на смену полу и так далее, но я не феминистка. От мужчин я не отказываюсь, я просто не хочу серьезных отношений», — пояснила Борисова.

Собеседница ФАН подчеркнула, что мужчины из ее жизни не исчезли, она не исключила их. Телеведущая намекнула, что у нее есть мимолетные интриги, не ведущие ни к чему серьезному.

«Я же в монастырь не ушла. Я общаюсь, есть поклонники, цветы, ухаживания, походы в ресторан. Но именно серьезных отношений я не хочу. А встречи и так далее – почему нет», — сообщила телеведущая.

Дана Борисова рассказала, что сейчас много времени уделяет дочери, при этом успевает участвовать в съемках и ходить на свидания. По словам телеведущей, Полина спокойно отнеслась к выбору матери и уже не спрашивает, когда появится жених.

«Ей не два года, ее уже не надо так воспитывать, она все прекрасно понимает. Ей комфортно в такой ситуации, она меня очень хорошо понимает, что мне неинтересно и нет необходимости в романах», — заявила Борисова.

Звезда «Армейского магазина» призналась, что пережила много разочарований в мужчинах, но был и положительный опыт серьезных отношений. Все это, по словам Борисовой, не повлияло на ее мнение о мужчинах, она по-прежнему уважительно к ним относится.

«Опыт разный был, это жизнь. Мне 44 года, у меня были красивые, хорошие отношения, были и те мужчины, которые не удовлетворяли требования. Конечно, было разное. Просто после какого-то определенного случая нет необходимости. Даже не представляю, когда решусь на серьезные отношения», — поделилась Дана.

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