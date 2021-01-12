Актриса Олеся Судзиловская напугала фотографией с ранами на лице

Москва, 12 января. Российская актриса Олеся Судзиловская поделилась снимком с устрашающими почерневшими порезами на лице, напугав преданных поклонников.

Хорошо, что в подписи к фото был указан хештег #снимаетсякино. Оказалось, что пугающие раны на снимке являются не чем иным, как профессионально нанесенным гримом. Над сценическим макияжем действительно работали настоящие мастера: порезы не отличишь от настоящих.

Актриса поделилась видео и фотографиями со съемочной площадки поздно ночью: работа над фильмом продолжалась даже после полуночи. Звезда показала специально созданную для съемок локацию и трюки каскадеров. Поклонники заинтересовались картиной, в которой сейчас снимается Судзиловская, однако детали проекта пока не известны. Возможно, актриса снимается в хорроре, учитывая специфический грим и наличие каскадеров.

В конце 2020 года знаменитость поделилась теплым совместным снимком с 12-летним сыном. Поклонники пришли в восторг от фото. Оказалось, что старший наследник звезды как две капли воды похож на свою мать.