Стало известно, почему вдова Владислава Галкина превратилась в затворницу

Москва, 12 января. Актриса Дарья Михайлова после смерти мужа Владислава Галкина столкнулась с травлей со стороны родственников и поклонников. Артистка не выдержала и закрылась в себе.

Галкин был вторым супругом Михайловой. Актеры играли влюбленных в сериале «Дальнобойщики», а в 1998 году поженились в реальной жизни.

Однако брак не стал счастливым. Галкин прославился буйным нравом и пристрастием к алкоголю, а также не раз ввязывался в драки. После стрельбы в баре он чуть было не сел в тюрьму. Михайлова сдалась и подала заявление на развод.

Но расторгнуть брак артисты не успели. За считанные дни до заседания суда Галкина нашли мертвым в съемной квартире. Многие поклонники актера решили, что в этой трагедии может быть замешана Михайлова.

Волна травли обрушилась на женщину, когда она отказалась давать родителям актера деньги на похороны и памятник. Актриса объясняла, что родные хотели сделать церемонию слишком пышной, а ей нужно было растить дочь от первого брака.

Семья Галкина публично осудила Михайлову, на актрису обрушились и фанаты. Она не выдержала такого давления, оставила работу в Щукинском училище, практически исчезла из поля зрения общественности.

Михайлова превратилась в затворницу: перестала часто выходить в свет, оборвала контакты со старыми знакомыми. Но любимую профессию не бросила, передает Infox.ru.

Затворником стал и актер Леонид Куравлев. Замкнутый образ жизни он ведет с 2012 года, когда умерла его любимая жена.