Милонов: через несколько лет спортсменов обяжут выступать под радужным флагом

Международные спортивные организации, находящиеся под влиянием США, будут деградировать все больше и больше, поэтому Россия должна спасти «нормальный, добрый спорт». Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

То, что нашим спортсменам запрещают выступать под российским флагом, — уже в порядке вещей. Завтра они нас заставят соревноваться с мужиками, переодетыми в женщин, и наоборот, использовать гендерные нововведения, ходить под радужным флагом — без него вообще нельзя будет выступать. Дальше будет хуже. В конце концов, эта система еще больше деградирует. Поэтому уже сейчас, пока этого не произошло окончательно, мы должны думать о сохранении для всего нормального человечества добрых состязаний, ведь через 5-10 лет международная спортивная система совсем рухнет», — сказал Милонов.

Депутат уверен, что наша страна может создать свои крупные турниры.

«Если нас постоянно так принижают, не пора ли нам уже всерьез задуматься о том, чтобы самим быть авторами собственного счастья и организовывать подобного рода мероприятия. Когда Советский Союз по соображениям безопасности отказался от участия в Олимпиаде в 1984 году в Лос-Анджелесе, были организованы Игры доброй воли. Я думаю, что сейчас, в нынешнем формате, в котором существуют международные спортивные организации под влиянием Соединенных Штатов и ряда других стран, деградация будет все больше и больше», — уверен эксперт.

Виталий Милонов пожелал нашим спортсменам успехов на предстоящих чемпионатах мира по лыжным гонкам, скелетону и бобслею, где Россия выступит без национального флага и гимна под нейтральным статусом.

«Когда предки нынешней европейской знати, сидя на римских холмах, запрещали христианам быть христианами, то первые христиане использовали тайные символы для своего обозначения. Запрещают, и что? Мы же от этого не перестаем быть россиянами, а наши спортсмены не становятся хуже. Конечно, хочу пожелать нашим ребятам удачи, чтобы они хорошо выступили и всем показали, что мы умеем сражаться и побеждать», — заключил Милонов.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Первенство по бобслею и скелетону состоится в немецком Альтенберге с 5 по 14 февраля 2021 года.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил, что решение CAS не повлияет на участие России в Олимпиаде. Также Фетисов признался, что Олимпийские игры «подняли свой статус и стали самым смотрибельным мероприятием в истории человечества».