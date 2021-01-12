Украинцам предложили отказаться от российского оливье

Киев, 12 января. Украинские «патриоты» бурно обсуждают пост российского политика Сергея Маркова, который назвал оливье традиционным блюдом для всего постсоветского пространства.

Соучредитель и генеральный директор ООО «Института политических исследований» Сергей Марков в своем посте напомнил, что весь мир в новогоднюю ночь ест оливье и селедку под шубой. Он сравнивает соблюдение этих традиций с Русской, Советской, Российской цивилизацией.

Украинские «патриоты» не смогли обойти стороной пост и призвали граждан Незалежной бороться с имперским салатом – оливье.

«Готовите на новогодний стол свой любимый майонезно-мясной салат, потому что «какой же Новый год без кастрюли оливье»? Или потому, что «Без оливье вы не почувствуете вкуса праздника?» На самом деле такими рассуждениями Вы свои салаты превращаете в религиозные символы московской империи», – прокомментировали слова Маркова пользователи из Украины.

Дальше суждения «патриотов» выглядят еще смешнее. По их мнению, российские власти хотят через салат сделать украинцев своими «рабами». Пока украинские «диванные войска» мониторят российские соцсети, жители их же страны уже не могут купить продукты на так называемый имперский оливье. Связано это с тем, что украинские власти не могут контролировать безосновательный рост цен на ключевые продукты питания. Подробнее об этом читайте в материале ФАН.