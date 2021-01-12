Бастрыкин потребовал от сотрудников СК качественной работы с комментариями граждан

Москва, 12 января. Глава СК Александр Бастрыкин провел совещание и призвал правоохранителей улучшить работу с комментариями в соцсетях. Он напомнил, что нужно реагировать на точку зрения граждан.

Глава ведомства обратил внимание, что мнение россиян является одним из важнейших индикаторов в оценке работы следственных органов. В современном мире общественность часто пользуется соцсетями, чтобы высказать свою точку зрения, включая замечания. В частности, именно в виртуальном пространстве люди предпочитают оставлять отзывы о деятельности СК.

Бастрыкин подчеркнул, что надо активнее работать с комментариями в соцсетях, чаще давать разъяснения. Кроме того, уполномоченным сотрудникам СК стоит почаще устраивать личные приемы. Глава ведомства добавил, что у граждан есть вопросы, на которые необходимо своевременно давать ответы.

Александр Бастрыкин неоднократно обращал внимание на резонансные происшествия. Много споров и версий возникло после гибели певицы Валентины Легкоступовой. Глава СК решил взять под личный контроль расследование ее смерти, чем тронул дочь покойной звезды. Родственница даже расплакалась, сообщал ФАН.