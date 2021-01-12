Ровно 76 лет назад Красная армия начала Висло-Одерскую операцию против вермахта

Москва, 12 января. Наступление Красной Армии от Вислы до Одера вошло в военную историю как самое стремительное наступление. Рывок из Польши до Берлина занял у советских войск 20 дней.

Ровно 76 лет назад стартовала Висло-Одерская стратегическая операция Красной армии, которая заняла 20 дней и закончилась 3 февраля 1945 года. Во время операции советским войскам удалось оттеснить гитлеровские войска, преодолев семь укрепленных рубежей и две водных переправы. Командование операцией было поручено маршалам Георгию Жукову и Ивану Коневу.

Накануне операции немцы подтянули свои резервы ближе к передовой. Часть из них была ликвидирована артиллерийским огнем, что привело к слому немецкой системы обороны.

«Русское наступление за Вислой развивалось с невиданной силой и стремительностью. Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи», — вспоминал в мемуарах генерал-майор танковых войск вермахта Фридрих Вильгельм фон Меллентин.

Бойцы 1-го Украинского фронта выдвинулись в наступление 12 января и нанесли удар с Сандомирского плацдарма. На пятый день операции советские войска уже освободили Варшаву в составе 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского. К 18 января были полностью разгромлены силы группы «А» гитлеровских войск, преследовать отступающего противника выдвинулись части 1-го Украинского фронта, которые гнали противника до Верхней Силезии, левое крыла фронта освободило Краков и окружило немецкую группировку в Познани. К концу января советские войска вышли к Одеру и остановились в 60-70 километрах от Берлина. По итогам операции было разгромлено 35 дивизий противника, еще 25 потеряли до 70% личного состава, за 40 дней немцы потеряли 800 тысяч солдат ранеными и убитыми, еще 300 тысяч попали в плен.

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