Названы причины роста цен на яйца в России

Москва, 12 января. Подорожание яиц в России в декабре было связано с сезонным фактором, а также с увеличением себестоимости производства, которое произошло на фоне роста стоимости кормов.

Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства РФ. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные по индексу потребительских цен в стране за декабрь прошлого года. По данным ведомства, за последний месяц самые высокие цены были на куриные яйца (на 13,24% к ноябрю), помидоры (на 26,1%), огурцы (на 47,5%) и картофель (на 9,6%).

В то же время в аграрном ведомстве отмечают, что в результате планомерного развития птицеводства в России в последние годы наблюдается рост производства яиц при снижении их импорта. Так, ожидается, что производство по итогам 2020 года увеличится на 0,4% — до 45,1 млрд штук.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что автомобильное топливо в России может резко подорожать в январе 2021 года из-за роста нефтяных цен.