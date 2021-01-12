Иммунолог объяснил появление 18 мутаций COVID-19 в организме россиянки

Москва, 12 января. Мутации COVID-19 чаще возникают в организмах пациентов, которые страдают от иммунодефицита, рассказал иммунолог Владимир Болибок.

Пониженное число иммунных клеток приводит к тому, что у человека вырабатывается меньше антител, рассказал Болибок в комментарии URA.RU. Женщина, в организме которой нашли 18 штаммов COVID-19, лечилась от лимфомы IV стадии, злокачественной опухоли из клеток иммунной системы, напомнил специалист.

«По сути дела ей убили часть клеток иммунной системы... Именно тех клеток, которые отвечают за выработку антител, то есть ее иммунная система не могла вырабатывать вообще никакие антитела. Собственно говоря, у нее и развился этот «длинный COVID-19», — рассказал медик.

Известные науке мутации коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 затрагивают только 0,1% генома вируса. Поэтому новые штаммы заболевания не влияют на диагностику и вакцинацию от COVID-19. Информацией об этом поделились официальные представители Роспотребнадзора.