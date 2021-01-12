Массовая замена старых лифтов в регионах обойдется в 1,35 млрд рублей

Москва, 12 января. Государство выделит 1,35 млрд рублей на замену старого лифтового оборудования в регионах России, сообщили «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ.

Для этих целей обычно используются средства, собранные с россиян за капитальный ремонт, но в регионах данного финансирования не хватает, что вынуждает использовать рассрочку. В конце прошлого года был принят проект постановления российского правительства об изменении порядка оказания финансовой поддержки субъектам на проведение капитального ремонта, а в частности на выплату процентов по кредиту на замену лифтов.

Согласно нацплану, на эти цели в текущем году планируется выделить 750 млн рублей. Помимо Фонда содействия развитию ЖКХ, предусмотрено еще 600 млн рублей. По оценкам экспертов, сейчас в России более 160 тысяч лифтов работают дольше срока и нуждаются в замене, к 2024 году их количество увеличится до 200 тысяч. Общая стоимость работ по замене всех лифтов до 2025 года оценивается в 360 млрд рублей.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что свыше 14 тысяч российских дольщиков получили в прошлом году денежную компенсацию за недостроенные объекты.