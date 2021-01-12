Спасатели нашли мертвым одного из двух провалившихся под лед мотоциклистов

Иркутск, 12 января. Сотрудники МЧС смогли спасти одного из двоих мужчин, которые на мотоцикле провалились под лед на Байкале.

Товарищ спасенного скончался от переохлаждения. Спасателям поступило сообщение о том, что в районе мыса Зундук под лед ушел мотоцикл с двумя людьми. Мужчины смогли выбраться самостоятельно, однако пошли ко дну из-за тяжелой намокшей одежды.

Сотрудники МЧС, которые прибыли на место происшествия, смогли найти только одного из мужчин. Ему была оказана необходимая помощь и он выжил. Поиски второго пострадавшего затянулись. Его удалось найти замерзшим примерно в 600 метрах от места провала.

Похожий случай произошел под Новосибирском. Там под лед провалился экскаватор с водителем, сообщало Федеральное агентство новостей.