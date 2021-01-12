Перечислены главные симптомы дефицита витамина D

Москва, 12 января. Человек может самостоятельно обнаружить нехватку витамина D по целому ряду признаков.

Определить дефицит необходимого для организма витамина, который помогает сохранить кости и мышцы, можно при помощи ряда определенных симптомов. В первую очередь у человека с нехваткой витамина D повышается утомляемость. Также он часто пребывает в вялом состоянии, сообщает Express.

По словам экспертов, при дефиците данного витамина человек может испытывать слабость и боль в мышцах. В некоторых случаях у людей наблюдаются судороги. Кроме того, могут начать болеть кости и меняться настроение.

«У детей нехватка витамина D может привести к рахиту; у взрослых развивается остеомаляция — когда кости становятся подверженными переломам», — сообщили эксперты.

По их словам, нормализовать количество содержимого в организме витамина можно при помощи специальных пищевых добавок. Еще одним способом увеличить количество витамина D является употребление жирной рыбы, желтков и молочных продуктов.

Ученые определили продукт для продления жизни человека. По мнению медиков, ревень можно назвать идеальным растительным продуктом для увеличения срока жизни. Его регулярное употребление благотворно влияет на здоровье сердца, препятствуют возникновению хронических и онкологических заболеваний.