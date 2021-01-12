Авторы Wolfenstein и Fallout 3 создадут игру про Индиану Джонса

Роквилл, 12 января. Студия Bethesda Softworks, создавшая такие хиты, как Wolfenstein, Fallout 3 и Doom Eternal, опубликовала тизер игры про Индиану Джонса.

Игру будут разрабатывать совместно со студией Lucasfilm Games. Исполнительным продюсером проекта назначен Тодд Говард. Геймеров ждет оригинальный сюжет, действие которого развернется на пике карьеры искателя приключений Индианы Джонса.

Платформы, на которых выйдет игра, пока не названы. Даже приблизительная дата релиза тоже пока не известна. Фанатам франшизы остается только ждать новостей от создателей.

Ранее стало известно, что окончательная версия Cyberpunk 2077 будет готова только к июню 2021 года. Прошел слух, что из-за спешки разработчикам пришлось отойти от изначальной идеи игры.