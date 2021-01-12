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Минздрав Украины настаивает на продлении локдауна после 24 января

Минздрав Украины настаивает на продлении локдауна после 24 января

Киев, 12 января. Локдаун на Украине могут продлить после 24 января. Минздрав страны считает, что после новогодних праздников количество случаев коронавируса увеличится.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов и его советники выступают за продление локдауна, который начался 8 января. Кафе, бары и рестораны работают только на доставку. Кинотеатры, театры и фитнес-клубы временно закрыты.

Директор института развития экономики Украины Александр Гончаров не исключил, что локдаун негативно скажется на экономической ситуации в стране. Сферы торговли и услуг сильно пострадают, убежден он. Специалист предрек стране мощный кризис.

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