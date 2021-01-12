СК возбудил уголовное дело после нападения собак на мальчика в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 12 января. Ребенок попал с тяжелыми травмами в больницу после нападения стаи бездомных собак. Агрессивные животные практически не оставили «живого места» на теле школьника.

Сообщается, что на одной из улиц поселка Забайкальский 11-летнего ребенка атаковало несколько псов. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. За его жизнь борются врачи — на теле мальчика выявлены множественные раны.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они пытаются установить обстоятельства происшествия.

Кроме того, специалисты приступили к отлову агрессивных животных — три из четырех собак уже пойманы. Возбуждено уголовное дело.

Подобный инцидент произошел ранее в Находке, сообщал ФАН. Стая собак набросилась на восьмилетнюю девочку. Животные искусали малышку рядом с жилым домом по улице Пограничная.