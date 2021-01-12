Орбакайте случайно подогрела слухи о романе участников Little Big

Майами, 12 января. Певица Кристина Орбакайте снимком из Майами невольно спровоцировала разговоры о «романе» между участниками группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

Орбакайте опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена в США вместе с участниками популярной петербургской группы и «королем» российской эстрады Филиппом Киркоровым. Прусикин и Таюрская на снимке позируют в обнимку в черных нарядах.

«Рождественский ужин под пальмами и интересное общение в кругу единомышленников. Рада встрече», — написала исполнительница.

Прусикин в 2016 году женился на певице Ирине Смелой, у пары родился сын Добрыня. Но в прошлом году артисты объявили о разводе. Некоторые поклонники посчитали, что причиной разрыва могли стать отношения солиста Little Big с Таюрской.

Орбакайте публикацией случайно подогрела эти домыслы. В комментариях некоторые воинственно настроенные фанаты стали обвинять вокалистку в разладе между Прусикиным и Смелой.

«Увела она мужика из семьи все-таки», — написал один из интернет-пользователей.

Орбакайте живет «на две страны», часто летая из США в Россию и обратно. Из-за этого в Сети стали появляться сообщения о якобы скором разводе певицы с бизнесменом Михаилом Земцовым. Дочь артистки Аллы Пугачевой заверила, что в ее семье все в порядке.