Кто из российских пенсионеров будет получать 30 тысяч рублей и другие выплаты в 2021 году

Часть российских пенсионеров в январе получит более 14 тысяч рублей, также в течение всего 2021 года планируются различные меры поддержки получателей социальных выплат. Плановая индексация страховой части пенсии неработающих пенсионеров проводится с начала января 2021 года. Пенсии будут проиндексированы на 6,3%, однако эта индексация может стать не единственной.

Изменения для пенсионеров РФ в 2021 году: кто получит в январе более 14 тысяч рублей

С 1 января 2020 года повышается размер страховой выплаты для неработающих пенсионеров. Эта часть пенсии будет проиндексирована на 6,3%, что превышает уровень инфляции. Благодаря этой мере средний размер пенсии по старости в России достиг 17 432 рублей.

Как ранее сообщал ФАН со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР), индексация рассчитывается индивидуально, средняя величина пенсий россиян разнится в зависимости от региона. Так часть неработающих российских пенсионеров благодаря индексации получит в январе выплату в размере от 14 400 рублей.

Кроме того, ПФР планирует с 2021 года осуществлять дополнительные выплаты получателям пенсий по старости, чтобы при помощи специального механизма довести общую сумму выплат до регионального прожиточного минимума для пенсионера.

Индексация для работающих пенсионеров: вопрос обсуждается

Некоторые российские политики считают, что необходимо вернуть практику проведения ежегодных индексаций пенсий работающих пенсионеров. Напомним, индексация пенсий этой категории граждан была заморожена в 2016 году. Президент России Владимир Путин уже заявил, что вопрос возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам будет рассмотрен. В настоящее время в бюджете на 2021 год деньги на такую меру не предусмотрены, однако при положительном решении средства, возможно, будут выделены.

Дополнительные индексации

Также в Госдуму внесен законопроект о возможности дополнительных индексаций пенсий в течение года. Законопроект предусматривает ежегодную индексацию социальных пенсий с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума для пенсионеров за прошедший год. Кроме того, предлагается дополнительно индексировать пенсии с 1 июля, если темпы инфляции за прошедший год превысят темпы роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период. Законопроект, представленный фракцией ЛДПР, предлагает и другие меры, направленные на увеличение размера пенсий в России.

Кто в 2021 году будет получать пенсию более 30 тысяч рублей

Как ранее сообщал ФАН со ссылкой на данные ПФР, российские пенсионеры, получавшие до 2019 года более 25 тысяч рублей в месяц, в 2021 году благодаря индексации могут рассчитывать на пенсию свыше 30 тысяч рублей. Так неработающие российские пенсионеры, которые в 2019 году получали 25 тысяч рублей в месяц, с января 2021 года будут ежемесячно получать 30 326 рублей.