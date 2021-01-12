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Кто из российских пенсионеров будет получать 30 тысяч рублей и другие выплаты в 2021 году

Кто из российских пенсионеров будет получать 30 тыс. руб. и другие выплаты 2021 года

Часть российских пенсионеров в январе получит более 14 тысяч рублей, также в течение всего 2021 года планируются различные меры поддержки получателей социальных выплат. Плановая индексация страховой части пенсии неработающих пенсионеров проводится с начала января 2021 года. Пенсии будут проиндексированы на 6,3%, однако эта индексация может стать не единственной.

Изменения для пенсионеров РФ в 2021 году: кто получит в январе более 14 тысяч рублей

С 1 января 2020 года повышается размер страховой выплаты для неработающих пенсионеров. Эта часть пенсии будет проиндексирована на 6,3%, что превышает уровень инфляции. Благодаря этой мере средний размер пенсии по старости в России достиг 17 432 рублей.

Как ранее сообщал ФАН со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР), индексация рассчитывается индивидуально, средняя величина пенсий россиян разнится в зависимости от региона. Так часть неработающих российских пенсионеров благодаря индексации получит в январе выплату в размере от 14 400 рублей.

Кроме того, ПФР планирует с 2021 года осуществлять дополнительные выплаты получателям пенсий по старости, чтобы при помощи специального механизма довести общую сумму выплат до регионального прожиточного минимума для пенсионера.

Кто из российских пенсионеров будет получать 30 тыс. руб. и другие выплаты 2021 года

Индексация для работающих пенсионеров: вопрос обсуждается

Некоторые российские политики считают, что необходимо вернуть практику проведения ежегодных индексаций пенсий работающих пенсионеров. Напомним, индексация пенсий этой категории граждан была заморожена в 2016 году. Президент России Владимир Путин уже заявил, что вопрос возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам будет рассмотрен. В настоящее время в бюджете на 2021 год деньги на такую меру не предусмотрены, однако при положительном решении средства, возможно, будут выделены.

Дополнительные индексации

Также в Госдуму внесен законопроект о возможности дополнительных индексаций пенсий в течение года. Законопроект предусматривает ежегодную индексацию социальных пенсий с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума для пенсионеров за прошедший год. Кроме того, предлагается дополнительно индексировать пенсии с 1 июля, если темпы инфляции за прошедший год превысят темпы роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период. Законопроект, представленный фракцией ЛДПР, предлагает и другие меры, направленные на увеличение размера пенсий в России.

Кто в 2021 году будет получать пенсию более 30 тысяч рублей

Как ранее сообщал ФАН со ссылкой на данные ПФР, российские пенсионеры, получавшие до 2019 года более 25 тысяч рублей в месяц, в 2021 году благодаря индексации могут рассчитывать на пенсию свыше 30 тысяч рублей. Так неработающие российские пенсионеры, которые в 2019 году получали 25 тысяч рублей в месяц, с января 2021 года будут ежемесячно получать 30 326 рублей.

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