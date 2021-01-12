Размер штрафов за нарушение ПДД предложили привязать к стоимости автомобиля

Санкт-Петербург, 12 января. Главный специалист Центра управления дорожным движением СПб ГКУ «ДОДД» Денис Липаткин считает, что штрафы за нарушения ПДД должны быть существенно увеличены. И предлагает сделать штрафы не одинаковыми для всех автомобилистов, а рассчитывать их размер индивидуально — исходя из стоимости автомобиля.

«В разных странах размер штрафа привязывают к зарплате нарушителя ПДД. Поскольку у нас зачастую нарушители ПДД ездят на дорогих автомобилях, при этом являются безработными, нужно привязывать размер штрафа к рыночной оценке стоимости автомобиля», — заявил Денис Липаткин в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Минюст предложил лишать прав за три нарушения ПДД. Это остановит убийц за рулем?».

Таким образом, считает эксперт, можно существенно снизить статистику нарушений Правил дорожного движения и повысить безопасность на городских дорогах.

Среди других мер обеспечения безопасности дорожного движения главный специалист Центра управления дорожным движением СПб ГКУ «ДОДД» наиболее эффективными считает снижение разрешенной скорости и ликвидацию нештрафуемого порога.