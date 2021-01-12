Шульженко призвал граждан не бояться давать показания в случае ДТП

Санкт-Петербург, 12 января. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН, посвященной повышению безопасности на дорогах России, член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга Алексей Цивилев сообщил, что в 95% случаев ДТП пострадавший пешеход едет в больницу или морг. Когда на место ДТП приезжает сотрудник ГИБДД, «разбирательство может идти без пешехода». В рамках судебных разбирательств первичные документы, составленные на месте ДТП, имеют первостепенное значение, поэтому впоследствии сложно что-то обжаловать. В результате пешеход уже не может ничего исправить.

Президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко рассказал о правовой незащищенности пешехода в случае ДТП и объяснил, что необходимо исправить на законодательном уровне.

«У нас все находится под системами видеофиксации. Но есть один нюанс — нужно очень постараться, чтобы на основании видеофайла вынесли судебное решение. Это довольно непростой процесс. Вместе с тем всегда проводится экспертиза видеозаписи. Именно здесь можно было бы доработать правовое поле, потому что на данный момент все основывается на свидетельских показаниях», — отметил Шульженко.

Эксперт рассказал, что сам недавно оказался свидетелем ДТП, в результате которого был сбит велосипедист. По его словам, данное ДТП произошло в августе, однако на дачу показаний его пригласили лишь в январе, то есть судебное дело возбудили только через 4 месяца после факта ДТП.

В связи с этим Денис Шульженко подчеркнул, что гражданам нужно быть более осознанными и не бояться быть свидетелями, потому что ментальная основа позволяет судебным разбирательствам вводить людей в заблуждение. Специалист отметил, что в случае ДТП, повлекшего тяжкие телесные повреждения или летальный исход пешехода, «будет долгое и нудное следствие до суда».

Отметим, что сотрудники ГИБДД назвали четыре ситуации, в которых ответственность водителя за оставление места ДТП не предусматривается.

Так, закон об ОСАГО предусматривает оформление ДТП по европротоколу, без вызова сотрудников ДПС. Но для этого должны быть соблюдены четыре условия: в ДТП попали не более двух человек и транспортных средств, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО на транспортные средства, пострадало только имущество и оба участника согласны с перечнем и характером полученных повреждений.

Без последствий покинуть место ДТП также можно, если пострадали люди, которым требуется экстренная медицинская помощь, и отправить пострадавшего на попутном транспорте невозможно. В этом случае водителю разрешено оставить место ДТП, чтобы доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Однако до отъезда он должен в присутствии свидетелей зафиксировать положение машины, следы и предметы, принять меры к их сохранению, организовать объезд места ДТП и впоследствии вернуться обратно.

Во всех остальных случаях за оставление места ДТП нарушителю грозит лишение прав на срок от года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.