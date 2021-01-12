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Стилист Васильев считает преображение Билана романтичным

Стилист Васильев считает преображение Билана романтичным

Российский певец, заслуженный артист России Дима Билан продолжает экспериментировать со своей внешностью. Артист уже пробовал красить волосы в разные цвета, а сегодня опубликовал в Instagram фото, где предстал побритым налысо. Напомним, сейчас певец отдыхает на Мальдивах.

«У меня ливни!» — подписал фотографию исполнитель.

Известный стилист, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев оценил новый образ Димы Билана, заявив, что артист сейчас находится в поиске себя.

«У Димы сейчас такой прекрасный возраст, когда он имеет право использовать все цвета на своей голове. Я за то, чтобы он красил волосы, экспериментировал. Это значит, что он в поиске, желаю ему найти свой образ», — поделился мнением стилист.

Эксперт моды считает, что певец меняет прически из-за внутренних романтических переживаний. Стилист не исключает, что Билан, возможно, влюблен или переживает по поводу предыдущих отношений.

«Может быть, это связано с каким-то романом, я думаю, что это связано с любовной историей. Уверен, что эти изменения у него происходят на каком-то романтическом фоне», — отметил Александр Васильев.

Ранее ФАН писал, что поклонники Билана оценили ковбойский образ исполнителя. В этот раз певец выбрал в качестве наряда широкополую шляпу и джинсовую рубашку, что придало ему схожесть с голливудской звездой Джонни Деппом.

До этого артист с топором в руке напугал юных участников конкурса «Синяя птица». Билан попробовал себя в роли метателя и попал орудием прямо в цель. Член жюри Денис Мацуев в шутку назвал певца «типичным Раскольниковым». 

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