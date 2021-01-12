Дороги России: уголовная ответственность и высокие штрафы снизят количество ДТП



Проблема безопасности дорожного движения всегда была и будет актуальной. Несмотря на активное внедрение средств фото- и видеофиксации, которые нацелены на снижение аварийности, тысячи россиян погибают в дорожно-транспортных происшествиях. Согласно официальному сайту Госавтоинспекции, на территории России с января по ноябрь 2020 года в ДТП пострадали 166 285 человек и 16 136 погибли. На днях в Московской области произошел и вовсе вопиющий случай, когда водитель самосвала буквально протаранил колонну автобусов Минобороны РФ. В результате ДТП есть погибшие, более 40 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, автоэксперты и специалисты в области дорожной безопасности обсудили, надо ли ужесточать наказание за грубое нарушение правил дорожного движения, в каких случаях уголовная ответственность поможет снизить количество ДТП и насколько необходимо увеличить штрафы за нарушения.

Минюст планирует ужесточить наказание за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД). В частности, была выдвинута идея о лишении прав на 1,5 года водителей, которые в течение одного года совершили три грубых нарушения. Также планируется более жестко наказывать водителей за езду в нетрезвом виде. Президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко считает такую инициативу правильной. Поскольку, по его словам, езда на красный свет и вождение в нетрезвом виде — это самые распространенные причины, которые приводят к смертельным ДТП.

По мнению депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилева, необходимость изменений в этой сфере назрела уже давно.

«Только когда мы сталкиваемся с экстремальными случаями, то начинаем что-то делать. Реакция идет, когда кто-то уже погиб или покалечился. К сожалению, в отличие от скандинавских стран, мы не научились думать заранее и предвидеть трагедию, хотя есть институты, концепция и прочее», — заявил Цивилев.

Депутат уверен, что штраф за превышение скорости в 500 рублей люди воспринимают с усмешкой, поэтому наказание должно быть существенным, чтобы поменять мировоззрение нарушителей и отбить любовь к быстрой езде. При этом участник пресс-конференции добавил, что необходимо увеличить количество сотрудников ГИБДД на дорогах — одними камерами не обойтись.

«Я посмотрел статистику. В Москве установлено 389 средств фотовидеофиксации, в Петербурге — 196. Из соотношения жителей и транспортных средств не могу сказать, что в Москве безопаснее. Большое количество камер не ведет к безопасности движения. Необходимо ужесточение ответственности за нарушение ПДД и надо просто увеличивать количество сотрудников ГИБДД», — пояснил он свою точку зрения.

Идею относительно увеличения числа сотрудников ГИБДД на российских дорогах поддержал и эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Он признал, что Россия — одна из стран с самым высоким уровнем смертности на дорогах. При этом у нас самые низкие штрафы и небольшое количество сотрудников ДПС.

«Увеличение штрафов необходимо по всем позициям, также надо увеличить собираемость штрафов не только за счет камер, но и за счет увеличения сотрудников ДПС, потому что есть нарушения, которые технологически не регистрируются. <…> По ряду вопросов я согласен, что надо перекинуть ответственность в уголовную плоскость, например, если вы управляете транспортом в алкогольном состоянии», — убежден эксперт.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Солдунов заявил, что идеи, предложенные Минюстом, не новы, нечто подобное существовало и раньше.

«Когда-то у водителя в правах был вкладыш — талон предупреждения. Как только водитель накапливал три предупреждения, он лишался прав. Поэтому мы не изобретаем велосипед, а возвращаемся к контролю, который был раньше. Как бы ни были против этих мер автомобилисты, если сегодня штрафы не действуют, то такой уровень предупреждения допустим. Это будет касаться как раз нарушителей–рецидивистов», — рассказал Солдунов.

Также эксперт отметил еще один важный фактор, который обеспечит безопасность движения на российских дорогах — это неотвратимость наказания. По его словам, даже самые отъявленные нарушители становятся примерными водителями, пересекая границу с Европой.

«Если взять человека на дорогом автомобиле, для которого 500 рублей, — не штраф, то за границей он ведет себя иначе. Они там ничего не нарушают из-за больших штрафов, плюс, серьезно нарушив раз, больше ты в Европу не въедешь — это и есть неотвратимость наказания. И все об этом знают», — объяснил участник пресс-конференции.

Начальник сектора отдела эксплуатации Центра управления дорожным движением ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» Денис Липаткин в свою очередь добавил, что по примеру некоторых европейских стран штрафы за нарушение ПДД должны быть привязаны к рыночной стоимости автомобиля.

В ходе эфира участники пресс-конференции не могли обойти стороной и тему отмены нештрафуемого порога скорости, который сейчас в России составляет 20 км/ч, так называемого гандикапа. Эксперты единодушно высказались за отмену подобной «поблажки».

«Есть страны, где гандикап вообще отсутствует. Мы же страна «40 на 70»: вся страна заставлена этими знаками, но это сублимация. По факту получается, что разрешенная скорость — 60–90 км/ч. И мы теперь не можем отказаться от гандикапа, потому что все дороги оснастили этими знаками. Я аплодирую идее Минюста о его отмене, потому что в свое время непрофессиональные люди пропедалировали этот нештрафуемый порог скорости, а теперь не знают, как запихать его в Кодекс административных правонарушений», — высказался Дмитрий Попов.

Обсуждая безопасность на дорогах, специалист упомянул и качество подготовки водителей. По его словам, необходимо ввести уголовную ответственность с реальными сроками за необоснованный допуск к участию в дорожном движении.

«Она должна распространяться на сотрудников, принимающих экзамены и выдающих водительские удостоверения, в случае, когда экзаменационные процедуры и задания не выполнены или выполнены не полностью. Начальник ГИБДД России говорит о том, что надо наказывать автошколы за плохую подготовку. Но осмелюсь напомнить, что водительские удостоверения людям, которые педали путают, выдают именно сотрудники ГИБДД. И перекладывать ответственность за купленное водительское удостоверение на голову автошкол не следует <…> Вообще надо провести глобальную реформу системы подготовки водителей. Прекратить то, что сейчас происходит: автодром — не автодром, сдаем — не сдаем, вместе экзамен — порознь. Надо просто добиться от автошкол полного и безусловного соблюдения программы подготовки водителей. Пусть даже в том виде, в котором она сейчас существует», — убежден Попов.

В заключение пресс-конференции Денис Липаткин рассказал, что проблема безопасности на дорогах — это еще и кадровый вопрос. Аварийность по стране неоднородна. Она зависит от организации дорожного движения и наличия специалистов отрасли: чем меньше регион, тем хуже могут быть организованы дорожные условия, поскольку там нет глубокого системного анализа, хотя это помогло бы учесть ошибки и предупредить возникновение ДТП.