Иосиф Пригожин оценил решение Сергея Зверева баллотироваться в Госдуму

Ни политику Сергею Шнурову, ни стилисту Сергею Звереву нечего делать в Госдуме. Таким мнением поделился с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал сообщения СМИ о намерении Сергея Зверева баллотироваться в депутаты.

«Он хороший человек, но это не профессия», — сказал продюсер.

Он поделился своим видением того, каким требованиям должны отвечать те, кто собирается стать слугой народа.

«Я считаю, что в Госдуме должны быть законодатели, люди, у которых есть четкое понимание того, как должна быть устроена жизнь. У них должна быть какая-то миссия. Им необходимо работать над тем, чтобы гражданам жилось комфортно», — сказал муж певицы Валерии.

Далее он привел конкретные примеры подходящих кандидатур.

«Может быть, кто-то хочет очень сильно повеселиться, чтобы скучно не было. Лично я абсолютно уверен, что ни Шнуру, ни Сергею Звереву в Госдуме делать нечего. Я не могу запретить и не могу разрешить. Это их право — идти туда, куда они хотят, но я считаю, что там должны быть профессионалы. Я точно понимаю, что там делали бы Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Никита Михалков, Федор Бондарчук. Они отражали бы интересы кинематографа, культуры. Они в этом разбираются, у них есть опыт, знания, багаж», — пояснил собеседник.

В завершение он поделился своим видением того, как необходимо вести деятельность на данном поприще.

«Если я когда-нибудь пойду в Госдуму, то буду представлять интересы общества, людей и той отрасли, в которой я нахожусь. Я хочу быть полезным в работе. Я пропагандирую семейные ценности, здоровый образ жизни», — подытожил Иосиф Пригожин.

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