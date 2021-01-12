Моча, вещества, алкоголь: предатель Родченков после бегства в США потерял рассудок

Спорт высоких достижений давно стал инструментом большой политики. Страны Запада, вопреки всем спортивным принципам, открыто рассматривают Россию не как соперника, а как врага, которого нужно уничтожать любыми возможными способами. Российских спортсменов не хотят даже видеть на международных соревнованиях, у нашей сборной отняли национальный флаг и гимн. И в этом им активно помогают откровенные изменники, занявшие самые высокие должности в международных структурах.

ФАН рассказывает о подрывной деятельности сбежавшего в США экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сыгравшего основную роль в западной кампании против российского спорта.

«Химик» с детства

В конце октября 1958 года в интеллигентной московской семье Родченковых появился сын, которого нарекли Григорием. Мать мальчика работала врачом в Кремлевской больнице (нынешней Центральной клинической) и хорошо знала фармакологию, а Гришу с самого раннего детства отдали на занятия легкой атлетикой.

Злые языки говорят, что он еще в отроческом возрасте познакомился с «чудесами» современной фармакологии, благодаря чему стал чемпионом Москвы в беге на 5000 метров. А его сестра Марина даже обошла брата в спорте, став трехкратным чемпионом мира по кроссу.

После окончания школы Гриша поступил на химический факультет МГУ, твердо решив посвятить изучению этих веществ буквально всего себя. В 1982 году он окончил химфак по специальности «Химическая кинетика и катализ». Во время учебы талантливый студент входил в состав сборной МГУ и без проблем выполнял норматив мастера спорта по легкой атлетике.

По словам тренера, Григорий уже тогда прекрасно понял, что при помощи веществ можно стать быстрее, выше, сильнее.

«Он все пробовал на себе, любые препараты. Он проверял, говорил, как, что, чего, почему», — вспоминал в интервью бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике, тренер Родченкова Валерий Куличенко.

Повесив шиповки на гвоздь, в 1985 году Григорий устроился в Московский антидопинговый центр. Будучи сотрудником центра, он принимал участие в организации Игр доброй воли, проходивших в Москве в 1986 году. По его собственным словам, на Играх он прославился тем, что определил содержание запрещенного стероидного препарата в крови у канадского спринтера Бена Джонсона, который выиграл стометровку.

Кроме пробы Бена Джонсона, на первых Играх доброй воли в Москве было 14 положительных проб, в том числе у звезд легкой атлетики из ГДР. Но так как после бойкотов Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе это была первая встреча советских и американских атлетов, руководство Советского Союза приняло решение не омрачать праздник допинговыми скандалами. Впрочем, всего через два года, на Олимпиаде-1988 в Сеуле, Джонсон все-таки попался. На тех соревнования, к слову, Родченков присутствовал в составе советской делегации.

В те годы он не только ловил «нечистых» спортсменов за руку на практике, но и занимался научными исследованиями, и даже защитил в 1990 году кандидатскую диссертацию под научным руководством Виктора Уральца, ведущего специалиста Московской антидопинговой лаборатории, сына одного из основателей спортивного общества «Динамо», также осевшего впоследствии на Западе.

Западные покровители

После развала СССР Родченков решил покинуть большой спорт и уйти в коммерческие структуры. Как и многие в то время, талантливый химик отчаянно мечтал о карьере в США, однако при выборе был очень разборчив: поступающие предложения из Соединенных Штатов ему не нравились.

Однако вскоре ему удалось пробиться в американскую фирму Hewlett-Packard, производящую аналитическое оборудование. Американцы пристроили его на работу к своему крупнейшему дистрибьютору — московскую фирму «Интерлаб».

Во время кризиса 1998 года российский специалист неожиданно решил уехать в Канаду, где стал сотрудником антидопингового центра в Калгари. Но столь же неожиданно он через год вернулся в Россию, после чего в течение почти шести лет успел сменить ряд химических компаний: ЗАО «Юнилаб», ЗАО «МХК Лаверна-Химснаб», ЗАО «АПГ Сервис», но нигде надолго не задерживался.

В середине 2000-х годов Родченкову представился шанс вновь вернуться в спортивную медицину. К тому моменту государство стало выделять внушительные средства на данную сферу, и опытному специалисту предложили возглавить ФГУП «Антидопинговый центр» или, как его еще называли, Московскую антидопинговую лабораторию. От такого предложения спортсмен-химик не мог отказаться.

Родченков действительно был признанной в мире спортивной фармакологии фигурой. Совместно со своим заместителем Тимофеем Соболевским он разработал тест для выявления применения стероидных гормонов путем анализа их долгоживущих метаболитов в моче, который впоследствии был применен для анализа проб, взятых во время пекинской Олимпиады 2008 года. Данный тест позволил выявить 31 случай применения допинга в Пекине. Кроме того, глава «Антидопингового центра» был удостоен почетной грамоты президента за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде в Лондоне 2012 года.

Московский антидопинговый центр по праву считался одним из лучших в мире. Передовые технологии, уникальные методики выявления запрещенных препаратов, сотни публикаций в профессиональной печати и, конечно, директор Родченков — экстравагантный ученый, светило науки о допинге.

«Образ такого сумасшедшего ученого имел место. Безусловно, талантливейший химик, остро мыслящий мозг, человек, который был одержим идеей что-то сделать. И в этом смысле работоспособность его была феноменальна», — отмечал директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов.

Но у Родченкова была и другая слава, которая с годами затмила его светлый образ человека науки, вечно находящегося во власти абстрактных идей. Еще в 2007 году разразился допинговый скандал с российскими легкоатлетами. Фамилия главы «Антидопингового центра» тогда упоминалась лишь эпизодически, а крайним был объявлен тогдашний главный тренер Валерий Куличенко. В том числе и после этого скандала было принято решение о создании независимой Национальной антидопинговой организации РУСАДА.

Семейное проклятие

Когда Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию в течение уже почти пяти лет, его сестра Марина попала в криминальную историю. Ее муж, старшина милиции и член легкоатлетической сборной МВД Михаил Романов, был взят с поличным во время передачи завербованному агенту, бывшему спортсмену Александру Коновалову, пяти граммов тестостерон-пропионата. Вскоре после этого в квартире Марины Родченковой прошли обыски, во время которых были обнаружены десять граммов тестостерон-пропионата, 32,4 грамма оксандралона и десять граммов метандиенона, предназначенные для дальнейшего сбыта. Сама Родченкова призналась в сбыте пяти ампул тестостерона и четырех упаковок ансомона.

Та история не ограничилась близкими родственниками фармацевта. Выяснилось, что его сестра попала под пристальное внимание Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, причем вследствие заведенного уголовного дела против самого Родченкова, которого подозревали в организации преступной группы по торговле допингом.

Правоохранители полагали, что Марина вела техническую работу по сбыту запрещенных веществ, а сам глава «Антидопингового центра» не только обеспечивал поставки допинга, но и давал гарантии на чистые пробы своим клиентам.

Неизвестно, чем закончилось бы дело для Родченкова, но он неожиданно предпринял попытку суицида, после чего был признан невменяемым и направлен на стационарное лечение в одну из психиатрических больниц Москвы. Во время лечения он прошел несколько судебно-медицинских экспертиз, в результате которых ему был поставлен диагноз: шизотипическое расстройство личности, обострившееся из-за стресса.

В итоге Родченков был переквалифицирован из подозреваемого в свидетеля, а его сестру судили лишь по одному эпизоду, связанному со сбытом запрещенных веществ. В декабре 2012 года суд признал Марину виновной и приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, однако уже спустя два месяца приговор удалось обжаловать. В итоге Родченкова получила условный срок с испытательным сроком в два года, к тому же ей зачлось время содержания под стражей во время следствия.

«Но самое интересное, что даже после публикации этих документов нам и всей планете в любом случае продолжат доказывать, что Григорий Родченков в качестве «единственного свидетеля» разоблачил российских спортсменов, участвующих в «государственных допинговых программах». Продолжат уверять в том, что российские спортсмены не имеют права участвовать в Олимпиаде под государственным флагом. Божья роса, однако, — написал в своем блоге журналист Олег Лурье, опубликовавший документы по делу. — И явно эти все ВАДы, Макларены и МОКи не страдают, как Родченков, суицидальными наклонностями, психическими заболеваниями и алкоголизмом. Да и допингом они по-тихому, как Родченков, торговать не будут. И знают они обо всем, и эти документы, наверняка, видели. Здесь уже идет торговля покруче — совестью, жизнями, спортом».

Казалось бы, с диагнозом, который поставили главному российскому борцу с допингом, Родченков как минимум добровольно должен был подать в отставку. Однако этого не произошло. В спортивной среде поговаривали, что уголовный процесс в отношении его семейства закончился с минимальными последствиями для главы Антидопингового агентства благодаря стараниям самых высоких чиновников от Минспорта. Такая забота якобы была связана с тем, что Григорий Михайлович должен был стать важной фигурой в процессе подготовки к сочинской Олимпиаде…

Безумный ученый

Собирались ли на самом деле использовать Григория Родченкова в каких-либо схемах, сказать сложно, но он действительно был специалистом высокого уровня, которого было непросто заменить за тот промежуток времени, что оставался до начала Олимпиады.

С другой стороны, как это ни парадоксально, но официально предъявить Родченкову было нечего. Уголовное дело закрыто, а в работу лаборатории никто, кроме Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), вмешиваться не может — таковы международные правила. И когда у самого ВАДА возникли первые вопросы к Родченкову, в Минспорте даже не были в курсе деталей. Чиновников из министерства директор лаборатории просто не пускал на порог. И по закону был прав.

«Мы отвечаем исключительно за финансирование лаборатории и проверяем, чтобы это финансирование было так или иначе целевым. Контролировать, как происходит анализ проб, куда он размещается, у нас нет никаких механизмов и права. Более того, у нас есть четкий запрет», — объясняла советник министра спорта России Наталья Желанова.

И все же плюсы от сохранения во главе лаборатории Родченкова могли быть перечеркнуты рисками, которые несла его фигура. Еще на Олимпиаде в Лондоне 2012 года появились слухи о массовых подделках допинг-проб российских спортсменов. А накануне Игр в Сочи над Московской антидопинговой лабораторией впервые нависла угроза лишения аккредитации.

ВАДА тогда выявило серьезные нарушения в процессе тестирования и установило срок в один месяц для их устранения: в противном случае пробы, взятые на соревнованиях, анализировались бы за рубежом. Лаборатория могла потерять аккредитацию вместе со своим сочинским филиалом, но накануне домашних Игр ВАДА не пошло на подобный шаг. К тому же российские спортивные медики между собой судачили, что их начальник попросту «поплыл». Логика его действий не всегда совпадала с поставленными задачами. Фактически из-за недоверия к Родченкову на Олимпиаду прислали 25 международных экспертов из 14 стран.

Сочинская Олимпиада прошла успешно как с точки зрения организации масштабного мероприятия, так и с точки зрения выступления российских спортсменов. Казалось, что допинговыми скандалами она не выделялась на фоне других историй. Однако уже после ее проведения стали появляться тревожные звоночки. Когда на немецком телеканале ARD вышел фильм о широком распространении допинга в российской легкой атлетике, ВАДА начало проверку.

Следует отметить, что в фильме Родченков был не последней фигурой. По итогам проверок, агентство представило на суд публики отчет, в котором говорилось, что в российской допинговой системе задействованы даже чиновники и представители спецслужб. Персонально в докладе упоминался и непосредственно Родченков, которого обвиняли в уничтожении 1417 проб спортсменов в конце 2014 года накануне проверки России Всемирным агентством. Кроме того, его обвиняли в вымогательстве денег у спортсменов за сокрытие положительных проб.

Сам Родченков стоял на том, что уничтожение старых анализов было плановым и согласованным с ВАДА. А после встречи с иностранными коллегами даже назвал своих оппонентов «дураками, которые не разбираются в работе лаборатории».

«У него был личный мотив, он заметал свои следы. Потому что ему бы, естественно, задали вопрос: «А почему эти пробы вдруг положительные, а вы про них ничего не сказали?» Понимаете? Он вынужден был их уничтожить, чтобы себя защитить», — так объяснял бывший врач сборных команд России по зимним видам спорта, велоспорту, баскетболу Станислав Дмитриев.

Между тем, есть куда более простая версия: исчезновение проб было выгодно тому, кто на шулерстве с допинг-тестами сделал свой личный бизнес. Родченков лично «подсаживал» российских атлетов на запрещенные препараты, обещая полную поддержку в обмен на деньги и молчание.

«Я думаю, что он использовал свои знания о том, как определяются анаболические стероиды, и, конечно, использовал их для того, чтобы советовать и продавать спортсменам именно те препараты, которые в данный момент не определяются», — отметил экс-начальник отдела пептидного допинга и анализа крови Московского антидопингового центра Григорий Кротов.

Платить и каяться

В конце концов российские спортивные функционеры приняли решение покаяться в существующих и в несуществующих грехах, приняв любые утверждения ВАДА за чистую монету. В итоге деятельность РУСАДА была признана несоответствующей требованиям Всемирного антидопингового кодекса, и ее функции были переданы Антидопинговому агентству Великобритании (ЮКАД). В свою очередь, московский «Антидопинговый центр» был преобразован в федеральное государственное бюджетное учреждение и перешел под контроль МГУ.

Кроме того, было принято решение, несмотря на ранее данные гарантии, «сдать» Родченкова, вынужденного уйти в отставку. И обиженный Григорий Михайлович оказался легкой добычей для вербовки! В России над ним нависла угроза новых уголовных дел, поэтому он с радостью согласился эмигрировать в США.

Билет в США Родченкову оплатил его давний друг, американский режиссер Брайан Фогель, с которым его познакомил директор антидопинговой лаборатории Олимпийского комитета США Дон Кетлин. Прямо в аэропорту Фогель начал снимать о Родченкове фильм с громким названием «Икар». А чтобы взлетевший высоко герой не упал слишком низко, его действительно опекали сотрудники ФБР, которые ходили за ним по пятам. Об этом Григорий упоминал и сам в беседе по скайпу с сестрой.

Бросается в глаза и то, как ВАДА меняло отношение к Родченкову. Сначала организация добилась его отстранения с поста директора московского центра. Но через полгода переехавший в США Родченков превращается в ключевого свидетеля антироссийского расследования. Человеку, фактически пойманному на мошенничестве, просто верят на слово! В Штатах ему негласно предоставили лабораторию, в которой он мог бы заниматься любимым делом, и даже собственный дом.

Впрочем, особого выбора у химика по большому счету и не было, так как эмигрировавший ранее высокопоставленный сотрудник РУСАДА Виталий Степанов рассказал под запись много интересного про деятельность Родченкова. В свою очередь, в фильме для немецкого телеканала жена Степанова Юлия поведала о том, что в ходе чемпионата России 2010 года передавала деньги тогдашнему главе московской лаборатории за сокрытие положительной пробы. Так вчерашний «преступник» совместно с четой Степановых, которые совсем недавно были ему врагами, принялся готовить новые «жареные» факты про «систему» допинга в России.

К расследованию против российского спорта подключилась частная компания 5 Stones Intelligence, в которой работают выходцы из американских спецслужб. Что характерно, даже название 5 Stones Intelligence ненавязчиво отсылает к разведывательному альянсу The Five Eyes («Пять глаз» — Прим. ФАН), в который входят спецслужбы США, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и Австралии. Всемирное антидопинговое агентство заказало компании 5 Stones «крайне удачное» расследование по Российской Федерации. Но никаких доказательств как не было, так и нет, и чем дольше буксовало это расследование, тем сильнее раздувалась информационная шумиха.

В мае 2016 года в The New York Times появилась статья «Российский инсайдер говорит, что олимпийское золото подпитано государственным допингом», которая была построена на интервью беглого химика журналистам Ребекке Руиc и Майклу Скворц. Родченков заявлял в нем о существовании в России «государственной допинговой программы», в рамках которой он будто бы сам участвовал в подмене около ста проб мочи «Б» российских спортсменов во время сочинской Олимпиады, а также в создании алкогольных коктейлей «Дюшес» из трех анаболических стероидов, который по его рекомендации принимали многие атлеты.

Как следует из интервью, не менее 15 россиян, завоевавших медали в Сочи, якобы принимали алкогольный допинг. Среди конкретных фамилий, которые он называл, были и олимпийские чемпионы: бобслеист Александр Зубков, лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков.

Надо сказать, что эксперты уверенно заявляют: алкоголь в анализе размывает общую картину, и такая проба сразу же маркируется как подозрительная. Сам же автор утверждал, что в гремучую смесь для мужчин он добавлял виски, а вариант с мартини — для прекрасных дам. В этом случае подобрать правильную дозировку главного, секретного ингредиента «коктейля Родченкова» крайне сложно, а значит, не ясна и его крепость.

«Алкоголь может помешать лаборатории выявить все вещества, присутствующие в анализе. То есть алкоголь делает анализы практически нечитаемыми», — разоблачает явное вранье Родченкова экс-директор департамента МОК по медицине и антидопингу Патрик Шамаш.

Орудия русофоба

Напомним, что в публикации The New York Times можно было разглядеть целый сюжет для детективной истории, в которой присутствовал бы внедрившийся под видом водопроводчика офицер ФСБ, передававший через специальные дырки в стене баночки с пробами. Якобы допинг-пробы ряда спортсменов подменялись по ночам через специальное отверстие в стене хранилища сочинской лаборатории. Родченков через эту дырку передавал пробирки в соседнюю комнату, и там они открывались с помощью сотрудника спецслужб. Грязная моча заменялась-де на чистую, проба закрывалась и возвращалась на место.

Разумеется, производители пробирок тут же заявили, что их запечатанный продукт нельзя вскрыть, не сломав, — это попросту невозможно. Никто, впрочем, так и не объяснил, как именно это было сделано. Аргументация обвинителей проста в духе «хайли-лайкли»: «Мы уверены, что подмена была».

После выхода статьи Родченков и Фогель написали открытое письмо на имя главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и президента ВАДА Крейга Риди, в котором предложили поделиться доказательствами и информацией по российской допинговой программе. ВАДА, в свою очередь, пригласило «независимого эксперта» — канадского профессора по международному спортивному праву Ричарда Макларена, перед которым была поставлена задача выявить возможные случаи применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.

В июне 2016 года канадский специалист выпустил доклад, в котором говорилось, что Родченков является надежным и правдивым источником информации. Среди других информаторов назывались все те же Виталий и Юлия Степановы. Макларен утверждал, будто были и другие надежные источники, но фамилии их не раскрывались. При этом в докладе говорилось о том, что главным доказательством масштабных фальсификаций являются не показания свидетелей, а воспроизводимые экспертизы.

Доклад Макларена был написан за два месяца и содержал 97 страниц. Сам канадский юрист заявлял, что этого крайне мало для такого расследования, и просил больше денег на продолжение работы. Видимо, этим он хотел объяснить, откуда в его докладе столько воды и почему история базируется на показаниях одного человека — Родченкова, похожего на сумасшедшего химика из плохих комиксов. И почему Макларен не только отказался говорить с кем-то из России, но даже не приехал в нашу страну — на «место преступления».

В конце доклада Родченков ударяется в совсем уж скабрезные подробности, вроде той, что тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин, пожизненно дисквалифицированный РУСАДА, «плюет на Мутко и сожительствует со своей спортсменкой Каниськиной».

Президент России Владимир Путин тогда потребовал предоставить более точную и основанную на фактах информацию, подчеркнув, что доклад был построен на основе заявлений, сделанных человеком со скандальной репутацией. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал слова Родченкова «клеветой перебежчика». Все спортсмены в унисон отрицали, что якобы принимали из рук Григория Михайловича какой-то алкоголь, поскольку лично никогда не встречались с этим человеком.

После выхода в 2017 году фильма Фогеля «Икар», в целом повторяющего статью The New York Times и доклад Макларена, 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), призвали МОК отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Со временем к этим агентствам присоединились еще 11 стран.

ВАДА сначала заявило, что не разделяет позицию NADO, но в ноябре того же года приняло решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство. А уже в декабре МОК отстранил Олимпийский комитет России, а значит и сборную РФ, от участия в южнокорейских Олимпийских играх. При этом российские спортсмены получили возможность участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе — под нейтральным флагом.

«Оскар» за вранье

Самому фильму, построенному на клевете и фантазиях беглого фармацевта, Запад восторженно рукоплескал и даже удостоил его премии «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». К сожалению, и в России нашлись отдельные представители либеральной общественности, горячо поддержавшие войну западных спецслужб против российского спорта.

«Фильм начинается как эксперимент над собой, а становится документом мирового скандала. Шокирующий! Маствотч! — написала телеведущая Ксения Собчак в своем Инстаграм. — После него лично у меня не осталось ни единого сомнения, что Родченков говорит правду. И правда еще в том, что допинг есть везде. Но только у нас могут так запугать человека, который занимался программой, чтобы ему пришлось бежать… А ведь могли бы наградить и создать такие условия, чтобы человек не боялся за свою жизнь… Все как всегда».

Интересно, что 4 августа 2017 года, ровно в день запуска мирового показа фильма на платформе Netflix, на одной из крупных краудфандинговых платформ был открыт сбор средств на «питание, жилье и юридическую помощь» экс-главе Московской антидопинговой лаборатории. Сбор средств организовал некоммерческий фонд Fair Sport, зарегистрированный за несколько месяцев до этого в США и Великобритании. По информации СМИ, с помощью некоммерческого фонда ВАДА спонсирует своих осведомителей.

После доклада Макларена Главным следственным управлением Следственного комитета России в отношении Родченкова было возбуждено уголовное дело. Он подозревался в злоупотреблении полномочиями. В скором времени СКР получил сведения о том, что Григорий Михайлович незаконно приобретал в США запрещенные медицинские препараты, применяемые в качестве допинга. Согласно этой версии, Родченков, будучи главой Московской антидопинговой лаборатории, не только незаконно реализовывал эти препараты, но и обещал своим клиентам скрыть положительные допинг-пробы.

В сентябре 2017 года суд заочно арестовал и объявил в международный розыск Родченкова. А через месяц в отношении Григория Михайловича было возбуждено новое уголовное дело — о воспрепятствовании производству предварительного расследования. Следствием было установлено, что он и бывший сотрудник Антидопингового центра Тимофей Соболевский неоднократно звонили бывшему директору Антидопингового центра Марине Дикунец и предлагали от имени Макларена и ВАДА передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов в обмен на денежное вознаграждение. Кроме того, они предлагали ей убежище в США или Канаде и гражданство одного из этих государств.

Скандал тем временем не утихал. 5 декабря 2017 года МОК аннулировал результаты 43 спортсменов на Играх в Сочи и пожизненно отстранил их от участия в Олимпиадах. Впрочем, впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил поданные апелляции и полностью оправдал 28 спортсменов.

Более того, как стало ясно в ходе следствия по делу Родченкова, так называемый «допинговый список» был изначально… планом-прогнозом на медальный зачет Олимпиады в Сочи, составленным канадской компанией «Завладей пьедесталом» (Own the Podium), которая проводила исследования для выявления потенциальных победителей!

Как сообщил источник, близкий к расследованию, Родченков целиком взял список, относящийся к российской олимпийской сборной, и выдал его за список спортсменов, которым российские спортивные власти якобы помогают избегать допинг-контроля, после чего передал его Макларену.

Новая личина старого предателя

В начале 2018 года беглый фармацевт совершил еще один странный поступок — он изменил свою внешность при помощи американских пластических хирургов, мотивировав это опасениями за свою жизнь. Тем не менее, никакие ухищрения не помогли ему запутать Спортивный арбитражный суд.

В ходе слушаний 26 апреля того же года Родченков отказался от ряда обвинений в адрес спортсменов из России и заявил, что никогда не давал российским атлетам допинговый коктейль собственного производства. Более того, он даже не видел, чтобы они употребляли запрещенные препараты. Также перебежчик опроверг собственные заявления о том, что он лично видел, как российские спортсмены сдавали заранее подготовленную «чистую» мочу.

Однако никаких извинений за клевету и разрушенные карьеры российские спортсмены так от Родченкова и не услышали.

«Почему мне должно быть стыдно? В Сочи был один человек, который гордился своими действиями. Сейчас с вами разговаривает уже другой человек, который пережил смерть друга Никиты Камаева, убийство Бориса Немцова, вторжение на Украину и сбитый самолет. Мне не стыдно. Я рассказал людям правду, потому что эти вещи в спорте оказывают влияние на политику и даже на историю. Успех в Сочи сделал Путина агрессивным. Россия — страна без морали и стыда. К сожалению, я русский», — цитирует бред Родченкова немецкое издание Deutchlandfunk.

В июне того же года он снова попадает в новостные заголовки — на это раз в криминальную хронику. По сообщениям СМИ, он попытался свести счеты с жизнью в вашингтонской квартире, которую для него снимает ФБР.

Кроме шизопатических особенностей психики Родченкова обращает на себя внимание и его моральный портрет, который он сам описывает довольно любопытно. В одном из интервью Григорий Михайлович прямо признавал себя «ужасным человеком и продажной душой». Кроме того, он пообещал в ближайшие годы «уничтожить весь олимпийский спорт России».

Несмотря на отсутствие доказательств, в начале декабря 2019 года исполком ВАДА сроком на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных стартах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, а РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому кодексу. Отмечается, что вердикт был принят единогласно.

Таким образом, поставленная перед ВАДА задача по устранению основных конкурентов западных спортсменов в виде российских атлетов была выполнена. Даже «чистые», по мнению агентства, спортсмены из России будут допущены на токийские Игры-2022 и Паралимпиаду лишь под нейтральным флагом и без гимна РФ.

Госдеп выносит приговор

Как и всегда в подобных случаях, никакие аргументы российской стороны во внимание не принимались. Даже несмотря на то, что Следственный комитет РФ передал ВАДА свидетельства того, что Родченков внес изменения в электронный архив Московской антидопинговой лаборатории для искажения показателей допинг-проб российских спортсменов. Западные функционеры отказали СКР в возможности проведения собственных экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, и не позволили провести его допрос с помощью видеоконференц-связи.

«Если ВАДА при таких обстоятельствах считает, что версия базы данных Родченкова достоверна, значит ВАДА помогает преступнику скрывать следы его преступления, — объяснил журналист и политический консультант Анатолий Вассерман. — По всему миру помощь в сокрытии следов преступления рассматривается как соучастие в преступлении. Соответственно, деятельность ВАДА, основанная на показаниях Родченкова и на предоставленных Родченковым данных, является соучастием в преступлениях экс-руководителя РУСАДА».

В ходе судебных разбирательств в CAS по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в марте 2020 года стало известно, что представленные МОК семь подписей Григория Родченкова являются поддельными и скопированы с других документов. Об этом заявил адвокат российских биатлонисток Алексей Панич на основании выводов международных экспертиз.

Российский политик и бывший профессиональный боксер Николай Валуев уверен, что Родченкову будет очень сложно продолжать врать дальше.

«Правда еще не окончательно восторжествовала. Так уже получается, что правду нужно долго и плотно доказывать, — заметил Валуев в комментарии ФАН. — Он уехал за границу. Там существует достаточно серьезная ответственность [за такие действия]. Однако об этом рано пока говорить. Дело в том, что иски, которые к нему предъявлены, могут потянуть, в том числе, и на тюремное заключение».

Увы, вряд ли даже полное изобличение вранья и преступлений бывшего экс-руководителя РУСАДА сможет изменить отношение МОК к российскому спорту. 31 января 2019 года в Конгрессе США был представлен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за «организацию тайного применения допинга на международном уровне». Он получил название «Антидопинговый акт Родченкова» — Rodchenkov Anti-Doping Act (RADA). Совсем недавно, 5 декабря 2020 года, президент США Дональд Трамп подписал его, сделав законом.

Запад панически боится честной конкуренции с нашими атлетами на любых международных соревнованиях и поэтому вынужден придумывать все новые скандалы и подпитывать вечные «расследования». При этом, что касается США и других западных стран, там фиксируется постоянный прирост выдачи «терапевтических исключений» на прием спортсменами запрещенных препаратов — якобы в медицинских целях. В частности, в 2018 году допинг было официально разрешено принимать 398 спортсменам из США, 376 итальянцам, 324 французам: топовые члены национальных олимпийских сборных были признаны глубоко больными людьми, фактически имеющими «иммунитет» от допинг-проб.

Запад взял уверенный курс на «выдавливание» России из всех сфер, где она добивается успехов. В ход идет все: лжесвидетельства, подлог документов, подкуп свидетелей, провокации, манипуляции или просто подделка вещественных доказательств на фоне мощнейших информационных кампаний по очернению России и ее спортсменов. Такие предатели, как Григорий Родченков, верно служат своим новым хозяевам, променяв призвание и карьеру спортивного химика на пожизненное клеймо Иуды. Но будущее их безрадостно.