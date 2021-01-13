Прикольные поздравления на старый Новый 2021 год в стихах для родных, друзей и коллег

Старый Новый год — исконно русский праздник, который возник на заре XX века из-за путаницы с календарями, возникшей в нашей стране после Октябрьской революции. Сегодня это светский неофициальный «запасной» Новый год, который отмечают на бис.

К сожалению, в 2021 году cтарый Новый год наступит в разгар рабочей недели, что накладывает определенные ограничения на градус (в прямом и переносном смысле) празднования. Кроме того, бушующая на планете пандемия COVID-19 также накладывает ограничения на желающих соблюсти все новогодние традиции.

Как по традиции отмечают cтарый Новый год, читайте в материале ФАН. А тем, кто не может навестить своих близких из-за противоэпидемических ограничений, предлагаем несколько вариантов коротких прикольных поздравлений в стихах, которые можно отправить в SMS-сообщениях родным и близким, друзьям и коллегам.

***

Только печень отдохнула,

И в ушах замолк салют,

Снова радость к нам шагнула:

Здравствуй, cтарый Новый год!

Его встретим хорошенько

Мы весельем от души:

Пусть здоровье, радость, деньги

Принести он поспешит!

***

Ну что, таз оливье доели?

И «шуба» кончилась уже?

Этапы бурного веселья

Устали мерить в литраже?

Но расслабляться нам не стоит,

За стол садиться всем опять.

Уж старый Новый год подходит,

Придется вновь «употреблять»…

Желаю, чтоб хватало силы

Как встарь всем праздник отмечать,

Здоровье чтоб не подкосило,

Короче, будем мы гулять!

***

Как Новый год ни провожай,

Он к нам вернется в этот вечер,

Чтоб с нами вместе выпить чай,

Ну, или что-нибудь покрепче.

Пусть добрый старый Новый год

Все пожелания исполнит,

Подарков горы принесет

И радостью весь мир наполнит!

***

Пусть милый старый Новый год

С деньгами, с радостью придет,

Пусть вас, любимые коллеги,

Всех ждут карьерные успехи!

Желаю всем добра, достатка,

Любви, душевного порядка,

Чтоб каждый день удачным был

И только счастье всем дарил!

***

Отгремел уж Новый год, Рождество, салюты,

Отдохнули мы слегка, ровно полминуты.

Напоследок к нам идет, радостно сияя,

Добрый старый Новый год! Все его встречаем!

Этот праздник любят все — взрослые и дети,

Завтра снова будем все строго на диете.

А сегодня время петь, праздник отмечая,

Старый Новый год пришел: музыку включаем!