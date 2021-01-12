Самолет Qatar Airways впервые за 3,5 года пролетел над Каиром

Каир, 12 января. Qatar Airways возобновила полеты через воздушное пространство Египта, пишет En Son Haber.

По данным издания, самолет катарской авиакомпании получил разрешение воспользоваться небом североафриканской страны для осуществления рейса. Это первый лайнер Дохи, пролетевший над Каиром за последние 3,5 года.

«EgyptAir и Qatar Airways могут возобновить авиасообщение после одобрения графиков полетов властями Египта и Катара», — заявил глава гражданской авиации Ашраф Нойер.

Открытие воздушного пространства проходит в рамках соглашения о перемирии между Эр-Риядом, Абу-Даби, Каиром, Манамой и Дохой, подписанного 5 января 2021 года на 41-м саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Стороны согласились возобновить дипломатические, торговые и экономические отношения после 3,5 лет блокады. Так, министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади торжественно открыл новый отель St. Regis в столице Египта. Проект удалось реализовать благодаря финансовой поддержке инвестиционной компании Diar Real Estate.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава МИД Египта Самех Шукри положительно оценил итоги 41-го саммита, прошедшего в Эр-Рияде. По его словам, подписание мирного соглашения положило конец кризису в Дохе.