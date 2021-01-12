Эксперт Липаткин рассказал о неполноте учета ДТП в России

Главный специалист сектора отдела эксплуатации Центра управления дорожным движением ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» Денис Липаткин рассказал в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», почему в России ведется неполный учет ДТП.

«Учету ДТП подлежат случаи, когда есть пострадавший или погибший человек. Нужно понимать, что может произойти ДТП, в результате которого человек мог не пострадать по случайности. Однако условия, которые способствовали ДТП, остаются теми же, что и у ДТП с летальным исходом. Но ДТП с отсутствием пострадавших не учитываются и не подвергаются анализу», — подчеркнул Денис Липаткин.

Отметим, что Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» гласит: «Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

По статистике ГИБДД, за 11 месяцев 2020 года в России было совершенно почти 150 тыс. ДТП, из них по вине водителей со стажем меньше двух лет — менее 8 тыс. Это всего 7% от общего числа дорожных аварий. Вместе с тем больше половины ДТП спровоцированы несоблюдением водителями правил дорожного движения. Чаще всего речь идет о превышении допустимой скорости движения, игнорировании дорожных знаков, выезде на встречную полосу и управлении машиной в пьяном виде.

В список провоцирующих аварии факторов также вошли плохие дороги и неисправность транспортных средств. Обычно у машин в этом случае наблюдаются проблемы с тормозной системой, рулевым управлением и колесами.

Ранее МЧС объяснило, почему 80% раненных в ДТП умирают за три часа.