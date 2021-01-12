Демократическое помешательство: крупные корпорации развязали войну с республиканцами

Новая волна сумасшествия прокатилась по США. Демократы превращают Соединенные Штаты в тоталитарное государство, пытаясь окончательно задушить права граждан с ними несогласных. Даже десятки крупнейших американских корпораций, видимо, по зову демократии начали блокировать пожертвования, связанные с Дональдом Трампом и другими членами Республиканской партии.

Так избранный сенатор от штата Канзас (2021) республиканец Роджер Маршалл, сенатор от штата Миссури (2019) и один из представителей консервативной партии Джош Хоули были вынуждены вернуть пожертвования от сотрудников компании Hallmark Сards, производящей открытки в Канзас-Сити. Неудивительно — ранее сенаторы оспорили победу Джо Байдена на президентских выборах, не согласившись с подсчетом и сертификацией голосов. Последней каплей стали массовые беспорядки на улицах Вашингтона, в которых обвиняют исключительно действующего лидера страны, напрочь забыв о недовольных гражданах и фальсификации.

Сотрудники компании за последние два года пожертвовали Хоули сумму в размере семи тысяч долларов, а Маршаллу перевели пять тысяч.

Пресс-секретарь Hallmark Цзяоцзяо Шэнь заявила, что «мирная передача власти является частью основы демократической системы», поэтому компания не может терпеть «насильственных действий». Интересно, в чем провинились Хоули и Маршалл? Личное, причем обоснованное мнение, теперь в «Демократической Америке» выражать, оказывается, нельзя — моментально причислят к насильникам.

«Недавние действия сенаторов Джоша Хоули и Роджера Маршалла не отражают ценности нашей компании. Хоули и Маршалл должны вернуть все взносы», — добавила Шэнь.

По информации пресс-службы, Hallmark обычно тратит от 50 до 60 тысяч долларов в год на предвыборную деятельность, причем пожертвования почти равномерно распределяются между кандидатами от республиканцев и демократов.

Крупную сумму Хоули и Маршаллу пожертвовали также компании Sprint и T-Mobile. Сейчас они требуют вернуть десятки тысяч долларов обратно.

«Мы обеспокоены и разочарованы действиями некоторых избранных нами должностных лиц в ходе демократического избирательного процесса. Сейчас мы пересматриваем нашу политику. Мы хотим убедиться, что избранные должностные лица, которых мы поддерживаем, отражают ценности нашей компании», — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь T-Mobile Лиза Белот заявила, что «нападение на Капитолий США и демократию было неприемлемым».

«T-Mobile поддержала многих выборных должностных лиц в двухпартийном подходе. В свете недавних событий мы намерены переоценить наши пожертвования и надеемся на сотрудничество с новой администрацией», — сказала Белот.

К безумному помешательству подключились и другие крупные американские компании, в том числе и коммерческий банк из Канзас-Сити, объявивший о приостановке пожертвований всем членам Конгресса, выступающим против Байдена. American Express и JPMorgan Chase также приостановили такую материальную поддержку. Да здравствует американская демократия, бессмысленная и беспощадная!

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о начале дисциплинарного расследования против Рудольфа Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка и ныне адвоката президента Дональда Трампа. В состав руководства дисциплинарной комиссии входят юристы-демократы, политические оппоненты Трампа и Джулиани. За несколько часов до штурма Капитолия сторонниками президента Трампа 6 января Джулиани обратился к многотысячной толпе с заявлением о фальсификациях на президентских выборах