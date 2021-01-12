Свекровь обвинила в квартирном пожаре в Татарстане спасенного черного кота невестки

Казань, 12 января. Пожарные Татарстана спасли черного кота во время квартирного пожара. Как стало известно ФАН, именно в домашнем животном свекровь хозяйки жилища увидела виновника трагедии.

На пульт дежурного экстренных служб поступило сообщение о том, что в поселке Васильево Зеленодольского района Республики Татарстан в одной из квартир дома №56 на улице Ленина произошел пожар. Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что в одной из комнат горели диван и стена. Находившиеся на тот момент в помещении молодая женщина и ее двухлетний сын выбрались из опасной зоны самостоятельно.

Сотрудникам МЧС удалось быстро ликвидировать возгорание. Во время осмотра квартиры спасатели нашли насмерть перепуганного, едва живого кота. Животное вынесли на свежий воздух и с помощью дыхательного аппарата реанимировали.

По мнению дознавателей, возгорание скорее всего произошло из-за детской шалости с огнем. Однако с ними не согласилась свекровь хозяйки квартиры.

«Женщина утверждает, что именно кот виновен в возникновении чрезвычайной ситуации, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Она сообщила, что кот Мурзик любит гадить за газовой плитой. Сколько они ни боролись с этой привычкой четвероного друга, ему было все нипочем. Женщина уверена, что животное устроило пожар в то время, когда в очередной раз пошло на кухню справлять свои естественные надобности».

К счастью, во время инцидента никто из жильцов не пострадал. По словам ветеринарного врача, кот находится в полном порядке, его жизни ничего не угрожает.