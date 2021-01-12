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Московские врачи проводят бесплатные осмотры жителей дагестанских сел

Московские врачи проводят бесплатные осмотры жителей дагестанских сел

Махачкала, 12 января. Группа врачей из московских медорганизаций провела бесплатный прием населения в Агульском районе Дагестана. Как выяснил ФАН, благотворительная акция, организованная врачом-урологом столичной поликлиники №115 Загиром Агамовым, – не первая и получит дальнейшее продолжение.

Агамов – уроженец Махачкалы, но уже 16 лет работает в Москве. Инициированный им проект «Здоровое село» предполагает оказание медицинской помощи людям, проживающим в труднодоступных селах родной республики. Выезд в Агульский район стал вторым в рамках проекта. В сентябре прошлого года Агамов вместе со своими коллегами провел осмотр жителей села Картас-Казмаляр Магармкентского района Дагестана.

По словам врача, собрать команду единомышленников было несложно. На просьбу поехать в южный регион откликнулись многие из его коллег в Москве, в результате чего в село Дулдуг Агульского района удалось привезти высококлассных специалистов, работающих в различных учреждениях столицы. Однако выяснилось, что нужно подключать к проекту и специалистов в других областях медицины.

«Я предложил коллегам, и все согласились. Всем моя идея понравилась, что неудивительно, ведь мы преследуем только благие намерения. Сейчас приехали разные специалисты, но прием показал, что есть необходимость, например, в эндокринологах, так как конкретно этот район очень эндемичный, и здесь много заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета. Также необходим травматолог-ортопед, гинеколог», – сказал Агамов.

Как удалось выяснить ФАН, изначально на прием записалось около ста сельчан, но врачи приняли более 300 человек. Все они выразили благодарность врачам и также отметили необходимость привлечения других специалистов.

«Нам здесь нужен, маммолог и гинеколог», – считает местная жительница Халисат Фейзулаева.

«У нас нет возможности выезжать за пределы Дагестана, а они приехали сюда ради нас и осматривают бесплатно. Большое им спасибо», – сказала Нурият Нухова из Дулдуга.

Приехавшие вместе с Агамовым врачи отметили, что это новый для них опыт, но впечатления остались приятные. Специалистам удалось выявить болезни, характерные для данной территории и связанные с профессиональными занятиями местного населения.

«Выяснилось, что у многих женщин наблюдается синдром карпального канала – следствие того, что у них здесь коровы и много лет при дойке они выполняют одни и те же однотипные движения. Из-за этого возникают боли в руках», – сделала вывод врач-невролог московского Научного центра неврологии Екатерина Чеканова.

Столичные специалисты также побывали в центральной больнице Агульского района, расположенной в селе Тпиг. Там по приглашению главного врача Рамиса Курбанмагомедова они провели консультации по особо сложным случаям заболеваний.

«Приезд таких специалистов – это не только возможность получить бесплатную медицинскую помощь, но и обмен опытом наших врачей с московскими коллегами», – сказал Курбанмагомедов.

Врач-кардиолог из городской больницы имени Вересаева в Москве Максим Лаврусь заверил, что это не последний его визит в Дагестан. Если позволят время и силы, то он готов выезжать в республику несколько раз в год.

«Мы планируем дальнейшее наше участие в этом проекте, хотим охватить как можно больше отдаленных уголков республики», – заверил специалист.

По словам Агамова, результатом осмотра жителей Агульского района станет назначение лечения. В более сложных случаях будет оказано содействие в прохождении необходимых процедур в Москве.

«Такие медицинские осмотры позволяют выявить у жителей множество заболеваний, о которых они могли даже не подозревать. Теперь им будет назначено квалифицированное лечение, всем нуждающимся в высокотехнологичном вмешательстве будет организовано лечение в ведущих стационарных учреждениях российской столицы», – объяснил врач.

Агамов получал медицинское образование в Махачкале и Астрахани, окончил аспирантуру Национального научно-исследовательского института общественного здоровья в Москве. В 2018 году ему был присвоен статус «Московский врач», учрежденный столичным департаментом здравоохранения для специалистов, чей опыт и уровень знаний превышает базовые требования.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестан поступило более пяти тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. Все они распределены по районам республики.

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