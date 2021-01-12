Франц Клинцевич назвал Илона Маска вторым великим человеком в освоении космоса

Вклад Илона Маска в дело освоения космоса сопоставим с достижениями советского ученого, конструктора Сергея Королева. Об этом в беседе с ФАН сказал политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Как сообщили СМИ, на странице Роскосмоса в Twitter под постом, посвященном 114-летию со дня рождения основоположника практической космонавтики, американский предприниматель оставил комментарий на русском языке: «Он был великолепен». Советский ученый стал одним из основных создателей ракетно-космической техники нашей страны. Под его руководством создавалась ракета, которая вывела на орбиту Земли первый искусственный спутник и корабль с первым летчиком-космонавтом Юрием Гагариным. По словам экс-сенатора, достижения самого главы компании Tesla на этом поприще также достойны уважения.

«Сергей Королев — первый великий человек в мире по освоению космоса, а Илон Маск — второй!» — поделился Франц Клинцевич.

Ранее эксперт поддержал упрек режиссера, сценариста и продюсера Оливера Стоуна в адрес тех американцев, кто пренебрежительно относится к вкладу Советского Союза в победу во Второй мировой войне. Политик привел цитату писателя Эрнеста Хемингуэя: «Каждый, кто любит свободу, находится в таком долгу у Красной Армии, который он никогда не сможет оплатить». По словам экс-сенатора, в ближайшие годы многие страны окажутся в тяжелом кризисе. Им понадобится помощь России. Он также добавил, что со временем число людей за рубежом, которые высказываются в поддержку нашей страны, будет только расти.