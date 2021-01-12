Зеленский предложил Илону Маску посетить музей космонавтики на Украине

Киев, 12 января. Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения советского ученого Сергея Королева пригласил американского предпринимателя Илона Маска осмотреть музей космонавтики в Житомире.

Маск написал в Twitter пост на русском языке, в котором назвал Королева великолепным. Зеленский на своей странице в социальной сети обратил внимание, что на Украине есть тематический музей имени ученого и предложил предпринимателю ознакомиться с его экспонатами.

Королев в советское время работал конструктором ракетно-космических систем. Он принимал участие в запуске первого искусственного спутника Земли. Авторы «Национальной службы новостей» отметили, что ученый 12 января мог бы отпраздновать 114-й день рождения.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее рассказал о разработке проекта новой орбитальной станции РФ. По сведениям Федерального агентства новостей, она может стать посещаемой.