Адвокаты арестованного мэра Томска снова подают апелляционную жалобу

Томск, 12 января. Адвокаты арестованного мэра Томска намерены снова подавать апелляционную жалобу, только теперь на судебное решение от 11 января о продлении на два месяца срока содержания Ивана Кляйна под стражей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила сторона защиты временно отстраненного градоначальника.

В понедельник 11 января Кировский районный суд в полной мере удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении ареста Ивана Кляйна — до 13 марта. Доводы адвокатов о плохом состоянии здоровья обвиняемого в превышении полномочий суд не принял во внимание.

«Ни единого доказательства того, что заслуженный, пожилой, тяжело больной человек скроется, будет препятствовать расследованию, не было исследовано, однако суд сделал такой вывод», — написала защита экс-мэра.

Приблизительно через 10-14 дней состоится новое заседание суда апелляционной инстанции, на котором уже точно решится, какая мера пресечения соответствует предполагаемому совершенному деянию.