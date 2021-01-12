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Адвокаты арестованного мэра Томска снова подают апелляционную жалобу

Адвокаты арестованного мэра Томска снова подают апелляционную жалобу Томск, 12 января. Адвокаты арестованного мэра Томска намерены снова подавать апелляционную жалобу, только теперь на судебное решение от 11 января о продлении на два месяца срока содержания Ивана Кляйна под стражей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила сторона защиты временно отстраненного градоначальника.

В понедельник 11 января Кировский районный суд в полной мере удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении ареста Ивана Кляйна — до 13 марта. Доводы адвокатов о плохом состоянии здоровья обвиняемого в превышении полномочий суд не принял во внимание.

«Ни единого доказательства того, что заслуженный, пожилой, тяжело больной человек скроется, будет препятствовать расследованию, не было исследовано, однако суд сделал такой вывод», — написала защита экс-мэра.

Приблизительно через 10-14 дней состоится новое заседание суда апелляционной инстанции, на котором уже точно решится, какая мера пресечения соответствует предполагаемому совершенному деянию.   

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