Полицейских в США массово увольняют за мемы и карикатуры в поддержку Трампа

Полиция Капитолия отстранила от работы нескольких сотрудников по подозрению в причастности и поддержке недавних беспорядков в Вашингтоне. В отношении сотрудников Капитолия проводится восемь отдельных расследований.

Поводом для расследования в одном случае стали заявления полицейского о фальсификации выборов в США. Еще один сотрудник лишился должности из-за «неподобающей» карикатуры на избранного президента Джо Байдена в соцсетях. Также офицера полиции уволили из-за опубликованного в Facebook мема о победе Дональда Трампа и заявления о фальсификации выборов сторонниками Байдена.

Кроме того, внутри полиции Капитолия также ведутся споры с взаимными обвинениями в недостаточной защите здания во время заседания Конгресса. Бывший начальник полиции Капитолия Стивен Сунд, ушедший в отставку после штурма здания 6 января, заявил, что сотрудники Службы безопасности Конгресса отвергли его предложение привести Нацгвардию в режим повышенной готовности на время сессии.

Исполняющий обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман заявил, что в рамках расследования изучаются видео- и фотоматериалы, которые могут указывать на причастность должностных лиц к нарушениям. Так, одного полицейского отстранили после того, как были обнаружены фото и видео, на которых офицер позирует с одним из участников протеста. Другой отстраненный офицер был замечен за пределами комплекса в красной кепке с предвыборным лозунгом Дональда Трампа Make America Great Again, когда протестующие окружали Капитолий.

Расследования проводятся и в других штатах. В Сиэтле двух полицейских отстранили от работы после публикации фото их участия в штурме Капитолия. Жители штата Нью-Йорк призвали уволить начальника полиции за интервью, в ходе которого он выразил поддержку Трампу.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошел массовый митинг во время заседания Конгресса, который должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Протестующие прорвали оцепление перед Капитолием и ворвались в здание. Конгрессмены к тому моменту уже успели эвакуироваться. Полиции потребовалось несколько часов, чтобы выдворить демонстрантов из здания Капитолия. В результате протестов погибли пять человек, в том числе сторонница Трампа и офицер полиции.