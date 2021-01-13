Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил журналистов с Днем российской печати

Москва, 13 января. Сегодня отмечается День российской печати. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов поздравил всех представителей СМИ с профессиональным праздником.

Глава Росгвардии поблагодарил журналистов за конструктивное сотрудничество с ведомством, освещение социально значимых проектов, которыми занимаются солдаты и офицеры национальной гвардии, а также за смелые и креативные решения в своей работе.

«Репортеры печатных изданий и электронных СМИ рассказывают о служебных буднях и мужественных поступках военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации. Вместе с росгвардейцами они поднимаются в горы и спускаются под воду, совершают прыжки с парашютом и проходят полосы препятствий на полигонах. Благодаря объективным репортажам журналистов граждане знают об ответственных задачах, возложенных на Росгвардию, о мужестве и героизме солдат и офицеров, которые участвуют в борьбе с терроризмом, охраняют важные государственные объекты, обеспечивают общественный порядок и безопасность, спасают людей, приходят на помощь к гражданам, попавшим в беду», — процитировали поздравление в пресс-службе Росгвардии.

Также генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что журналисты — всегда желанные гости в подразделениях войск национальной гвардии России. Директор ведомства пожелал им крепкого здоровья, благополучия, интересных тем и героев материалов СМИ.