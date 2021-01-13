Гадания на старый Новый год 2021 на суженого, замужество, удачу и богатство

Старый Новый год, который в 2021 году отмечают с 13 на 14 января, — это российский светский неофициальный праздник. Однако есть и древние славянские традиции, которые приписывают вечеру 13 января особые свойства. Считается, что это один из самых подходящих вечеров во время Святок (которые идут с 7 по 18 января) для гадания на суженого, на замужество, на будущую семейную жизнь, на удачу и богатство.

Об истории светского праздника старый Новый год читайте в материале ФАН. Что касается традиции святочных гаданий в этот период, то она связана с тем, что старый Новый год приходится на Васильев вечер, который также называют Щедрым (Щедрецом). Этот вечер считается одним из самых подходящих для праздничных святочных застолий, колядок, а также гаданий.

Васильев вечер, или Щедрец

Васильев вечер — это канун православного праздника в честь святого Василия Великого, одного из наиболее почитаемых богословов. Васильев вечер завершает первую часть Святок. Этот вечер на Руси считался самым подходящим временем для шумных застолий с мясом и медом. В славянских землях на Василия варили специальную кашу, которая называлась Щедрой (отсюда название — Щедрец). Богатое застолье в Щедрец считалось хорошей приметой, чтобы следующий год был сытным и урожайным, чтобы ни люди, ни скотина не болели.

В это время в деревнях устраивалось святочное колядование (иногда его называют щедрование) — дети и молодежь ходили по дворам с пением рождественских гимнов, получая в награду деньги и угощение.

Серьезным грехом считался отказ от общего веселья в Щедрый вечер, таких людей односельчане не жаловали, думая, что нелюдимы замышляют что-то дурное.

Гадание в Васильев вечер

Гадание на старый Новый год до сих пор считается самым верным, по поговорке: «Что на Василия загадано — сбудется, что сбудется — не минуется».

Популярными на Руси в это время были гадания с водой, едой, девичьими предметами и так далее. Гадая на воду, девушка перед сном ставила у кровати полную чашку, накрывала ее вышитым полотенцем и ждала, кто ей явится во сне: суженый должен был прийти, чтобы и ее напоить, и самому воды испить.

Часто гадали у окна или выйдя из избы на дорогу. В городе это гадание часто проводят на перекрестке. Нужно внимательно прислушаться: если вдалеке слышен шум, смех, пение и так далее — значит к девушке спешит жених, богатый веселый и пригожий.

Если кругом тихо — либо жених припозднится, либо он будет небогатым, но зато не обидит и будет верно любить.

Чтобы приманить деньги, гадали, запекая монетку в пирожки: кому такой пирожок достался, тому и богатство привалит.

Кроме того, в Щедрец девушки плели специальные метелочки из перьев, такой «сувенир» нужно было незаметно подложить в карман понравившемуся парню, это считалось отличным приворотом. Удалось сделать это незаметно — значит, можно ждать сватов. Парень заметил, а еще хуже — обиделся, значит, сватовство не состоится.

Чтобы приманить богатого жениха, под подушку в канун Василия клали монетку или колечко: если ночью приснился суженый, значит, жизнь с ним пройдет в достатке.

Популярны были и другие традиционные девичьи гадания: со свечами и зеркалами, между которыми нужно было рассмотреть будущего жениха; с предметами, которые нужно было вслепую вынимать из мешочка, а потом разгадывать, что сулит вытащенное; с брошенным от порога башмаком, нос которого указывает, откуда ждать жениха, и так далее.

Приметы на старый Новый год

Согласно приметам, если на старый Новый год небо ясное, а погода морозная, год будет урожайным. Если оттепель — уродится много грибов.

Что нельзя делать на старый Новый год

На Святки на Руси не принято было работать. Кроме того, строго порицались те, кто сторонился общего веселья. Запрещалось гадать с церковными свечами и вообще излишне активно заигрывать с нечистой силой. После гаданий девушки старались замолить этот грех в церкви.