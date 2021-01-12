Застройщиков могут обязать строить парковочные места для жителей бесплатно

Эксперты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Минюст предложил лишать прав за три нарушения ПДД. Это остановит убийц за рулем?», считают, что существующие правила застройки территорий позволяют строительным компаниям экономить на парковочных местах для жителей. В связи с чем предлагают законодательно обязать застройщиков создавать бесплатные парковочные места в новых домах.

«У нас в России есть норматив 42 СП «Дороги автомобильные, проектировка территорий», который определяет количество парковочных мест в жилой застройке. И там записано 350 парковочных мест на 1000 жителей, но не хватает всего одного слова — бесплатных парковочных мест. Потому что сейчас тысячные «муравейники» строятся, но там паркинг с очень дорогими парковочными местами, их не выкупают. При этом застройщики заявляют, что СП они соблюли. Давайте продавливать законодательное требование, что при проектировке территории застройщик обязан обеспечивать бесплатные парковочные места. Хочешь, чтобы у тебя покупались квартиры, пожалуйста, строй паркинг, он пойдет у тебя как придаток к ним, но бесплатный», — предложил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Эксперта поддержал председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Солдунов.

«Я на 100% согласен с вами и считаю, что это и есть постепенное решение с парковочными пространствами и местами. Я уверен, что не только автомобилисты, но и жители [домов], у которых нет автомобилей, будут этому рады», — отметил Валерий Солдунов.

Эксперты условились совместными усилиями добиваться законодательного закрепления этой нормы в правилах строительства многоквартирных жилых домов.