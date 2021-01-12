Раймонд Паулс объяснил, почему никогда больше не приедет с концертом в Россию

Знаменитый советский и латвийский композитор Раймонд Паулс признался ФАН, что в силу возраста вряд ли сможет когда-либо приехать с концертом в Россию, а свой 85-летний юбилей отметит записью концерта для латвийского телевидения.

Народному артисту СССР во вторник исполнилось 85 лет, и он не отказал в небольшом комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей, позвонившему ему, чтобы поздравить с солидным юбилеем.

«Как буду отмечать? — переспросил маэстро. — Никак! Сейчас вот переодеваюсь и пойду на запись концерта. Поскольку у нас нельзя [выступать] с публикой (из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН), запишу небольшой такой концерт со своими музыкантами. И это позже, вечером, покажут по латвийскому телевидению. Вот и все празднование! Отмечать юбилей не буду».

На вопрос, смогут ли российские почитатели таланта собеседника ФАН еще увидеть его с концертами, например, в Москве, бывший министр культуры Латвии ответил уклончиво.

«Не знаю. Я уже в таком возрасте, что уже не тянет [куда-то ездить], — признался Раймонд Волдемарович. — Думаю, что, скорее всего, нет… Если я смогу где-то еще выступить, то только летом в [концертном зале] «Дзинтари» в Юрмале. А так больше, наверное, уже нигде».

Ранее Раймонд Паулс предположил, что карьера российской певицы Валентины Легкоступовой вполне могла быть разрушена примой нашей эстрады Аллой Пугачевой. Последняя, кстати, исполняла, пожалуй, самую известную песню латвийского композитора — «Миллион алых роз».