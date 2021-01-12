Против адвоката Трампа начали беспрецедентное расследование в США

О начале дисциплинарного расследования против Рудольфа Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка и ныне адвоката президента Дональда Трампа, сообщается на сайте Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк. В состав руководства дисциплинарной комиссии входят юристы-демократы, политические оппоненты Трампа и Джулиани.

За несколько часов до штурма Капитолия сторонниками президента Трампа 6 января Джулиани обратился к многотысячной толпе с заявлением о фальсификациях на президентских выборах:

«Если мы ошибаемся — нас выставят дураками, но если мы правы — многие из них попадут в тюрьму. Давайте проведем испытание поединком».

Как указано в пресс-релизе Нью-Йоркской ассоциации адвокатов, в прошлом году они получили сотни жалоб на Джулиани и его «безосновательные попытки от имени президента Трампа поставить под сомнение достоверность президентских выборов 2020 года», а затем отменить их в суде.

«Слова господина Джулиани незадолго до штурма Капитолия явно были направлены на то, чтобы побудить сторонников Трампа, недовольных результатами выборов, взять дело в свои руки. Их последующая атака на Капитолий была не чем иным, как попыткой государственного переворота, направленной на предотвращение мирной передачи власти».

Еще до начала процедуры разбирательства Джулиани назван причастным к беспорядкам. Случай беспрецедентный: адвоката собираются подвергать проверке и наказывать за его профессиональную деятельность по оспариванию результатов выборов в интересах экс-президента Трампа. Любое юридическое сообщество признает такие действия политически мотивированными. Джулиани должен пострадать за свою приверженность Республиканской партии и попыткам добиться правды в суде.

Известно, что в 2018 году Рудольф Джулиани обещал бунт в случае импичмента Трампа. Рудольф Уильямс Джулиани — один из успешнейших юристов США. С 1994 по 2001 годы он занимал пост губернатора Нью-Йорка от Республиканской партии.