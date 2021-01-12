Топ-5 звездных пар, сохранивших дружбу после развода

Предыдущий год, богатый на звездные разводы, показал не только реальные взаимоотношения между знаменитостями, долго скрываемые за идеальной картинкой в социальных сетях, но и готовность некоторых пар «хайпануть» на собственном расставании.

Поведение экс-супругов после разрыва не всегда оставалось адекватным, например, Агата Муцениеце продолжает пускать колкости в адрес новой пассии бывшего мужа, а Лера Кудрявцева называет экс-возлюбленного Сергея Лазарева «неприятным».

Остались ли в российском шоу-бизнесе разведенные пары, сохранившие дружеские отношения? Кто из знаменитых экс-партнеров занял адекватную позицию при разводе и пытается мирно общаться друг с другом, без скандалов, разобрался ФАН, составив топ-5 звездных пар, завершивших отношения на дружеской ноте.

Анастасия Решетова и Тимати

Пара объявила о расставании в сентябре 2020 года. По словам Анастасии Решетовой, их с Тимати союз не выдержал проверки на прочность. Спустя шесть лет брака супруги разъехалась и подали заявление на развод. Решетова заявила, что с бывшим супругом они поддерживают дружеские отношения ради их общего сына.

На новогодних каникулах Тимати и Анастасия с сыном Ратмиром отдыхали в Дубае, это породило слухи о возобновлении их романа. Анастасия резко ответила едва обрадовавшимся поклонникам в Instagram, что они с Тимати не вместе.

«Нет, не вместе. Но тем не менее поддерживаем очень близкие, теплые отношения, в том числе и ради ребенка», — ответила на вопросы подписчиков Решетова.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Певица никогда не выносила подробности личной жизни и уклончиво отвечала на вопросы о причинах развода с супругом. Но при этом Полина Гагарина не раз подчеркивала, что претензий у нее и Дмитрия Исхакова друг к другу нет, они стараются поддерживать общение ради дочери Мии. Супруги объявили о разводе спустя шесть лет брака, заявив, что не живут вместе уже полгода. Певица потребовала после развода оставить дочь с ней, а Исхакову дать возможность видеться с ребенком.

Илья Прусикин и Ира Смелая

Участник группы Little Big Ильич и певица Tatarka объявили о расставании в видеообращении к подписчикам. Чтобы не разводить слухи, пара решила сразу рассказать о причинах своего решения. По словам экс-возлюбленных, поводом стала масса претензий друг к другу, но они все равно планируют общаться.

Супруги подчеркнули, что такое решение они приняли ради сына Добрыни. Пара хочет, чтобы ребенок видел счастливых родителей, довольных своей жизнью. В конце видео Смелая и Прусикин обнялись и договорились отпраздновать развод в стриптиз-клубе. Поклонников пары это не утешило, они до сих пор считают, что союз Иры и Ильича был идеальным.

«И как теперь верить в любовь?» — прокомментировали видеообращение подписчики.

Ида Галич и Алан Басиев

Поклонники заподозрили неладное в семье Иды Галич и Алана Басаева после того, как в социальных сетях девушки перестал появляться ее супруг, хотя до этого пара активно публиковала совместные фотографии и регулярно снимала сториз. Информации об официальном разводе известного инстаграм-блогера и бизнесмена пока нет, но Ида Галич подтвердила предположения поклонников о разладе в своей семье в Instagram.

Блогер ответила обеспокоенным подписчикам, что они с Аланом действительно расстались. Пара прожила в браке два года, в феврале на свет появился их общий сын Леон. Сейчас Галич продолжает продвигать блогерский проект супруга, несмотря на приближающийся развод.

Оксана Самойлова и Джиган

Расставание звездной пары рэпера и модели хоть и не обошлось без скандалов, но завершилось вполне благополучно. Оксана Самойлова и Джиган не только сохранили дружбу, но и смогли восстановить семью. Несмотря на упреки и обвинения в хайпе на разводе, Самойлова продолжает публиковать в Сети счастливые семейные фотографии и резко отвечает подписчикам на вопросы, почему она простила измену супруга.

Ранее Федеральное агентство новостей выяснило у сексолога Евгения Кульгавчука, как вести себя после развода, нормально ли испытывать ревность к экс-партнеру и стоит ли выстраивать дружеские отношения после расставания. Собеседник ФАН заявил, что по уровню стресса развод стоит на втором месте после смерти близкого человека, поэтому грамотно выстраивать отношения после расставания — непростая задача.