ЦИК сможет блокировать незаконную агитацию в Интернете

В России могут ввести запрет на несанкционированную Центральной избирательной комиссией политическую агитацию в Интернете. Такой закон находится на рассмотрении Государственной думы и ожидает принятия во втором чтении. Инициатива существенно повышает штрафы за нарушения в сфере предвыборной агитации.

О том, кого и как коснутся новые правила, читайте в материале ФАН.

Единые правила для онлайна и офлайна

В действующем российском законодательстве предвыборная агитация проводится в СМИ, на публичных мероприятиях и посредством выпуска специальных материалов. Интернет также упоминается, например, в последних пунктах статьи 62 федерального закона о выборах.

Там отмечается, что политическая партия в случае выдвижения кандидатов и их последующей регистрации ЦИК не позднее чем за 20 дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании и размещает ее в Интернете. Затем нужно представить в ЦИК копию указанной публикации, а также сообщить адрес сайта, на котором размещена предвыборная программа данной партии. Такая публикация должна быть осуществлена в рамках предоставленной кандидату или партии бесплатной печатной площади либо оплачена из избирательного фонда.

Однако именно правила агитации в Интернете не регулируются. Для этого группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по информполитике Александром Хинштейном разработала новый законопроект.

Согласно новелле, незаконная агитация карается штрафами от 5 до 20 тыс. рублей для рядовых граждан, от 30 до 50 тыс. — для должностных лиц и от 100 до 500 тыс. — для организаций. Помимо этого, Роскомнадзору предлагается дать право по просьбе ЦИК России без решения суда блокировать сайты с незаконной агитацией, пока ее не удалят. Раньше в законодательстве не было речи об интернет-ресурсах, и это решили исправить.

«Мы хотели бы добиться равных правил игры для онлайна и офлайна при проведении больших выборный кампаний, — рассказал ФАН один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. — Классические избирательные технологии регламентированы, так как за ними установлен контроль. Есть единые правила игры, равный доступ кандидатов по площадкам до агитации (СМИ, наружная реклама)».

Собеседник ФАН подтвердил, что сегодня в Интернете никаких правил, касающихся агитации, не существует. При этом, по его словам, возможность донесения информации через цифровые сервисы становятся часто более действенным инструментом, чем классические способы.

«Очень много домыслов о законопроекте. Например, говорят о каких-то запретах на агитацию, но ничего подобного нет! Агитировать будет можно за любых и разных кандидатов, — добавил Сергей Боярский. — При этом нужно будет посмотреть, как это делается в рамках закона. У того, кто хочет действовать в рамках закона, никаких сложностей не возникнет».

Упрощение процедуры блокировки

В законопроекте также прописано, что гражданин, желающий разместить в соцсетях или Интернете ролик с предвыборной агитацией, своей или кандидата, обязан уведомить ЦИК. Это же касается и комментариев под постом.

Во время обсуждения законопроекта в первом чтении депутаты от оппозиционных фракций предостерегали, что незаконной агитацией избиркомы могут счесть любые публикации пользователей, вплоть до селфи с митинга. Однако авторы проекта уверяют в необходимости единых подходов для всех информационных ресурсов.

«Пошагово прописывается процедура, когда ЦИК, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации могут обратиться в Роскомнадзор, а тот — к провайдеру либо оператору сотовой связи… Принимается решение о временном ограничении доступа к материалам информации, ограничении доступа к информационному ресурсу либо удалении этих материалов», — рассказала глава комитета Госдумы по регламенту, соавтор документа Ольга Савастьянова.

Сейчас для блокировки незаконного агитационного материала ЦИК должен обратиться в суд, отметила ранее секретарь Центризбиркома Майя Гришина, слова которой приводятся на сайте комиссии. По ее мнению, единственно возможная тактика борьбы с негативной информацией на тему выборов — это преобладание в информационном пространстве объективной информации о них.

«Проект (предусматривающий блокировку незаконной агитации в Интернете. — Прим. ФАН) напрямую касается избирательных комиссий, потому что ЦИК и избирательные комиссии субъектов наделяются новыми полномочиями по обращению в Роскомнадзор за внесудебной блокировкой незаконных агитационных или информационных материалов, — пояснила Гришина. — А как вы знаете, практика рассмотрения подобных материалов у нас есть. То есть можно будет достаточно оперативно принимать меры».

Нивелировать злоупотребления

Законопроект о регулировании агитации в Сети в период проведения выборов — это справедливая мера законодателей, уверена руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», член Общественной палаты РФ Алена Булгакова. В беседе с ФАН она подчеркнула, что новелла нацелена на обеспечение равных условий для кандидатов и партий.

По словам эксперта, это ведет к совершенствованию избирательного процесса с точки зрения его правового регулирования и законности.

«Социальные сети и интернет-издания сегодня являются одними из наиболее эффективных площадок для формирования общественного мнения, повышения уровня популярности и узнаваемости кандидатов. На практике известно, что продвижение в Сети зачастую требует больших материальных затрат, не входящих в объем средств избирательного фонда», — заметила Булгакова.

По ее словам, благодаря такому «теневому рынку» создается дополнительная возможность продвижения для тех кандидатов, которые имеют преимущество перед другими только лишь в критерии наличия финансовых ресурсов. Закон призван нивелировать подобные злоупотребления и сделать шаг вперед в вопросе обеспечения здоровой политической конкуренции на выборах, заключила общественница.