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Психолог объяснила, как дети Пугачевой и Галкина изучают иностранные языки

Психолог объяснила, как дети Пугачевой и Галкина изучают иностранные языки

Детям певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лизе и Гарри только семь лет, а они уже свободно говорят на французском языке. Как артистам удалось организовать образовательный процесс и не нанесет ли в дальнейшем изучение иностранных языков вред сыну и дочери звездной пары, объяснила детский психолог Наталья Наумова.

По мнению специалиста, большое значение имеет то, на каком языке говорят родители ребенка. Когда в семье общаются на двух языках, новая словесность органично вписывается в жизненный уклад малыша.

«Нужно быть готовым к тому, что в этом случае ребенок дольше будет осваивать язык, так как нагрузка в два раза больше. Дети могут хуже и дольше осваивать навыки самообслуживания. Но это обоснованно тем, что внутри семьи ребенку нужно знать два языка», — объясняет психолог.

А вот в семьях одноязычных необходимости в изучении дополнительного иностранного языка, по мнению специалиста, раньше трех лет нет. Однако Гарри и Лиза Галкины стали осваивать новый для себя язык уже с двух лет, и выбор пал на французский. Это обусловлено тем, что глава семейства отлично говорит именно на этом языке.

Психолог объяснила, как дети Пугачевой и Галкина изучают иностранные языки

«Здесь важно, чтобы встали все звуки, чтобы не было повышенной нагрузки на нервную систему, чтобы все необходимые навыки, такие как общение с другими детьми, дружба, возможность ходить в туалет, были освоены до трех лет», — говорит детский психолог.

По мнению специалиста, только с трех лет можно постепенно добавлять нагрузку, к примеру, начать изучать иностранные языки, математику и проводить прочие развивающие занятия. До трех лет сверхнагрузка на детский мозг могут причинить вред.

«Сначала нужно взять для изучения один язык и посмотреть, нет ли каких-то изменений в поведении ребенка. К примеру, если он раньше что-то умел, а после введения дополнительных занятий у него перестало это получаться. Уже потом, через полгода, а лучше через год, можно ввести изучение еще одного языка (только если ребенку это нравится, ребенок может запоминать и русскую речь, и она не ухудшается)», — обращается внимание психолог Наумова.  

Кроме того, изучение новых предметов, в том числе и иностранных языков, должно проходить в игровой форме. Главное — наблюдать, как ребенок адаптируется к новым условиям.

Звездное семейство поступило по всем правилам детской психологии. Изучать французский язык Лиза и Гарри начали еще в детском саду, где опытные педагоги устраивали спектакли на иностранном, разучивали песни и играли с детьми.

Брат с сестрой не раз демонстрировали публике свои умственные и творческие таланты, по всей видимости, они опережают в развитии многих своих сверстников. К семи годам Лиза и Гарри без труда изъясняются на французском.

Психолог объяснила, как дети Пугачевой и Галкина изучают иностранные языки

Сейчас дети Примадонны и знаменитого юмориста учатся в первом классе элитной гимназии, где им также предстоит освоить еще один иностранный язык. И здесь Наталья Наумова советует родителям быть очень внимательными.         

«Сейчас детское здоровье сильно изменилось. Бывает, что чуть выше становится нагрузка, начинают проявляться какие-то психические или неврологические отклонения. Нужно очень четко следить за тем, чтобы нагрузка не была слишком высокой», — отметила эксперт.

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