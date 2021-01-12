Психолог объяснила, как дети Пугачевой и Галкина изучают иностранные языки

Детям певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лизе и Гарри только семь лет, а они уже свободно говорят на французском языке. Как артистам удалось организовать образовательный процесс и не нанесет ли в дальнейшем изучение иностранных языков вред сыну и дочери звездной пары, объяснила детский психолог Наталья Наумова.

По мнению специалиста, большое значение имеет то, на каком языке говорят родители ребенка. Когда в семье общаются на двух языках, новая словесность органично вписывается в жизненный уклад малыша.

«Нужно быть готовым к тому, что в этом случае ребенок дольше будет осваивать язык, так как нагрузка в два раза больше. Дети могут хуже и дольше осваивать навыки самообслуживания. Но это обоснованно тем, что внутри семьи ребенку нужно знать два языка», — объясняет психолог.

А вот в семьях одноязычных необходимости в изучении дополнительного иностранного языка, по мнению специалиста, раньше трех лет нет. Однако Гарри и Лиза Галкины стали осваивать новый для себя язык уже с двух лет, и выбор пал на французский. Это обусловлено тем, что глава семейства отлично говорит именно на этом языке.

«Здесь важно, чтобы встали все звуки, чтобы не было повышенной нагрузки на нервную систему, чтобы все необходимые навыки, такие как общение с другими детьми, дружба, возможность ходить в туалет, были освоены до трех лет», — говорит детский психолог.

По мнению специалиста, только с трех лет можно постепенно добавлять нагрузку, к примеру, начать изучать иностранные языки, математику и проводить прочие развивающие занятия. До трех лет сверхнагрузка на детский мозг могут причинить вред.

«Сначала нужно взять для изучения один язык и посмотреть, нет ли каких-то изменений в поведении ребенка. К примеру, если он раньше что-то умел, а после введения дополнительных занятий у него перестало это получаться. Уже потом, через полгода, а лучше через год, можно ввести изучение еще одного языка (только если ребенку это нравится, ребенок может запоминать и русскую речь, и она не ухудшается)», — обращается внимание психолог Наумова.

Кроме того, изучение новых предметов, в том числе и иностранных языков, должно проходить в игровой форме. Главное — наблюдать, как ребенок адаптируется к новым условиям.

Звездное семейство поступило по всем правилам детской психологии. Изучать французский язык Лиза и Гарри начали еще в детском саду, где опытные педагоги устраивали спектакли на иностранном, разучивали песни и играли с детьми.

Брат с сестрой не раз демонстрировали публике свои умственные и творческие таланты, по всей видимости, они опережают в развитии многих своих сверстников. К семи годам Лиза и Гарри без труда изъясняются на французском.

Сейчас дети Примадонны и знаменитого юмориста учатся в первом классе элитной гимназии, где им также предстоит освоить еще один иностранный язык. И здесь Наталья Наумова советует родителям быть очень внимательными.