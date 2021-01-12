В ВОА поддержали лишение прав водителей России за трехкратное нарушение ПДД

Председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА), член Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Солдунов приветствует инициативу Минюста РФ, предложившего лишать водителей прав за три грубых нарушения ПДД в течение года.

«Вспомним недавнюю историю. Раньше, когда водитель нарушал правила дорожного движения, у него в правах был вкладыш — талон предупреждений. И как только водитель накапливал три прокола в течение года, он лишался прав. Вот такой страшный был талон предупреждений. И когда инспектор ГИБДД останавливал водителя и спрашивал его, оштрафовать или предупредить, водитель говорил: нет, лучше оштрафовать. То есть предупреждение, означающее прокол в талоне, было страшнее штрафа, который выписывался инспектором. Поэтому здесь мы не изобретаем велосипед, а возвращаемся к тому состоянию контроля, которое было раньше. Оно, на мой взгляд, было эффективным», — заявил Валерий Солдунов в эфире медиацентра «Патриот».

По словам эксперта, в условиях, когда штрафы не останавливают нарушителей ПДД, другой действенной меры, чтобы остановить рецидивистов, нет.

«Мы обсуждали этот вопрос и у нас в сообществе и считаем, что если не действуют штрафы, а мы видим, что они не всегда действуют, то изъятие прав за грубые нарушения совершенно допустимо», — отметил Валерий Солдунов.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов уверен, что ужесточение ПДД коснется именно рецидивистов, которые регулярно и грубо нарушают правила дорожного движения.