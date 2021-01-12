Эксперт объяснил, почему автомобильные фары в России перегорают быстрее, чем в Европе



Почему зимой в России автомобильные фары перегорают быстрее, чем в Европе? На этот вопрос ответил специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга, эксперт рабочей группы при Правительстве России по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В зимний период дороги в России и Европе привыкли посыпать солью. При этом Европа покупает техническую соль в России. Но там посыпанные дороги подметают для последующего слоя соли. В России же — нет. Поэтому зимой у нас в воздухе висит солевой концентрат. Он оседает в том числе и на клеммы электрооборудования автомобилей. В автомобиле специальный регулятор напряжения следит за уровнем напряжения бортовой сети (норма — 13,8–14,2 вольта). Так вот, когда клемма окисляется, то с точки зрения науки электротехники переходное сопротивление возрастает и регулятор видит неправильное значение напряжения. Ему кажется, что оно ниже. Поэтому регулятор подбрасывает напряжение до 14,5–14,6 вольта. В результате лампа, которая настроена на 14 вольт, перегорает», — объяснил Дмитрий Попов.

Также специалист рассказал об иных проблемах дорожного освещения.

«Есть норматив по освещенности. ГИБДД бомбит предписаниями «Ленсвет», но мы сталкиваемся со структурными противоречиями. Например, на участке от Колпинского шоссе до Купчино Софийская улица долго не освещалась, потому что на дороге было открыто рабочее движение, но улица не была запущена в эксплуатацию в полном объеме», — сообщил эксперт.



Дмитрий Попов также отметил, что для проверки освещения в каждом районе есть инспектор службы дорожного надзора ГИБДД.

«Однако он один на весь район. То есть всем нужен рост эффективности надзорного ведомства, но при этом идет сокращение количества сотрудников», — отметил специалист.

Наряду с этим, член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга Алексей Цивилев сообщил, что 70% ДТП с тяжелыми последствиями и летальным исходом пешеходов совершается в темное время суток на нерегулируемых пешеходных переходах. Цивилев подчеркнул, что проектирование дорожного освещения дорогое, поэтому ситуация не решается своевременно.