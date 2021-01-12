Психотерапевт назвал эффективные способы борьбы с зимней депрессией

После новогодних праздников, когда до теплых и солнечных весенних дней остается еще пару месяцев, наша психика зачастую устает и немного расстраивается — отсюда возникают грусть, тоска, безразличие к миру, апатия и даже депрессия. Душа продолжает требовать веселья и отдыха, но получает лишь обыденные будни, именуемые «днем сурка». Чтобы прожить оставшуюся зиму с удовольствием, важно избавиться от ощущения рутины и заняться чем-то новым и увлекательным.

Известный психотерапевт Алексей Казанцев в беседе с ФАН выразил мнение, что люди должны себя чем-то занимать даже тогда, когда совсем ничего не хочется делать. Он уверен, новое увлечение — отличный способ побороть зимнюю хандру и плохое настроение.

«Чтобы не выгореть морально, не впасть в апатию и депрессию зимой, необходимо переключать картинку. На выходные выезжать за город. Мужчины могут отправиться на охоту и рыбалку, желательно без алкоголя или с минимальным количеством. Лыжные прогулки, игра в хоккей, катание с горок, посещение спортзалов — есть много занятий. Посоветую также арт-терапию. Кто не умеет рисовать — начать, кто не умеет танцевать — могут записаться на соответствующие курсы», — сказал эксперт.

Психотерапевт заострил внимание на том, что сейчас люди должны находиться в постоянном движении и развитии.

«Необходимо занимать активную жизненную позицию, даже если совсем ничего не хочется. Вытаскивайте себя за хвостик, словно Мюнхгаузен. Для людей пенсионного возраста в регионах существуют специальные программы. Желательно больше находиться на открытом воздухе. В этом году у нас красивая, снежная зима. Нужно пользоваться моментом и посещать яркие и интересные места. Поможет также прослушивание легкой, позитивной музыки. Сейчас важно принимать поливитамины, придающие дополнительный подъем настроению», — объяснил Казанцев.

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