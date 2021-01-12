«Отнять и поделить»: демократы в США пытаются любой ценой добить сторонников Трампа

Добить проигравшего любой ценой — так, судя по всему, в США поступают сторонники демократов по отношению к потерявшим большинство в Сенате представителям Республиканской партии. Травят и преследуют не только 45-го президента Дональда Трампа, в том числе используя ресурс соцсетей, но и фигур помельче.

На довыборах в Сенат от штата Джорджия победу во втором туре одержал демократ Рафаэль Уорнок, бывший пастор. Он стал первым в истории чернокожим американским сенатором от Джорджии и первым демократом за последние 20 лет, избранным в Сенат от этого штата. Победу Уорнока никто не оспаривает, но то, как поступили с его проигравшей соперницей, у многих вызывает оторопь, пишет The Atlantic.

Экс-сенатор, представитель Республиканской партии Келли Леффлер, которая проиграла выборы Уорноку, была ошельмована и фактически насильно отлучена от местной женской баскетбольной команды, совладелицей которой она является.

Дело в том, что на выборах ее команда (на 70% состоящая из афроамериканок) решила поддержать Уорнока. А после победы чернокожего пастора баскетболистки поставили вопрос ребром: дескать позиция Леффлер не соответствует ценностям команды, которая всецело поддерживает печально знаменитое движение BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных имеют значение»). Леффлер обвинили в расизме и решили любыми способами отлучить ее от команды, выкупив или даже просто отняв ее долю.

Как отмечают наблюдатели, стратегия победителей-демократов больше всего напоминает принцип небезызвестного Полиграфа Полиграфовича Шарикова, героя фильма «Собачье сердце» по произведению Михаила Булгакова — «отнять и поделить». Похоже, в США с приходом Джо Байдена настает диктатура, нет, не пролетариата, а BLM, ЛГБТ и тому подобных.

Напомним, 7 января Конгресс США утвердил решение коллегии выборщиков, назвавших новым президентом США 78-летнего Джозефа Байдена. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января. Действующий президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что победу у него и его сторонников просто украли.