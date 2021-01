Пока американские сенаторы выдвигают Дональду Трампу обвинения в «подстрекательстве к мятежу» и на этом основании планируют объявить ему импичмент, избранный глава США Джозеф Байден уже несколько дней активно занимается кадровой политикой. В частности, недавно стало известно, что на пост руководителя ЦРУ избранный президент после своей инаугурации планирует назначить Уильяма Джозефа Бeрнса. Персонажа весьма неравнодушного к России, более того — бывшего с 2005-го по 2008-й послом США в нашей стране.

Его университеты

Впрочем, на ниве дипломатической карьеры Бeрнс подвизался еще в начале 80-х годов прошлого века. При этом, что касается его посольской деятельности, то впервые в этой роли он оказался в 1998 году в Иордании. После чего с 2001 по 2005 года был помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока. И уже только затем его переориентировали на российское направление.

Далее с 2008 года Бeрнс занимал крупные должности, вплоть до исполняющего обязанности госсекретаря в Госдепартаменте США. А после окончания, скажем так, официальной дипломатической карьеры, он стал президентом Фонда Карнеги за международный мир. Филиал этого фонда есть и в Москве. И самое интересное, что ни под какие запреты и санкции эта структура, будучи иностранным агентом, не попала.

За что, кстати, подверглась критике со стороны американских политологов. Дело в том, что после протестов на Болотной площади в Москве в 2012 году из Московского центра Карнеги уволились (а по некоторым данным — были уволены) Лилия Шевцова, Мария Липман и Николай Петров — максимально публичные и одиозные критики российской власти, да и России в целом.

Аналитика Центра Карнеги в те годы внезапно стала весьма умеренной, а где-то даже комплиментарной политике Кремля. Что, по всей видимости, и позволило московскому филиалу Фонда Карнеги не стать нежелательной в России организацией. И говорит об изрядной «идеологической гибкости» этой структуры, если это нужно для достижения поставленных целей.

Поэтому обольщаться по поводу Бeрнса насчет какой-то особой любви к России не стоит. В первую очередь следует помнить, что возможный будущий глава ЦРУ — это прагматик «старой школы», а не популист, склонный к громким и резонансным заявлениям. Что, в общем, неудивительно, поскольку некоторое время Бeрнс работал под началом Джеймса Бейкера, главы Госдепартамента США при Джордже Буше — старшем, а потом и под руководством по-своему легендарного Колина Пауэлла.

К слову, именно Бейкер обещал Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет расширено на Восток «ни на дюйм». Об этом в своей книге «Невидимая сила. Как работает американская дипломатия» пишет и сам Бeрнс. Но при этом указывает, что договоренности были «устными», то есть необязательными. И далее говорит о том, что американская сторона давала такие обещание руководству СССР, а не РФ. И потому в США не считают, что нарушили данное слово.

Это весьма важный момент, поскольку он демонстрирует стиль публичной политики Бeрнса, ну а заодно и показывает, у кого он учился искусству дипломатических маневров. А именно у Бейкера, старого республиканца, прошедшего школу холодной войны. Собственно, результаты этой американской дипломатии мы видим и сейчас, непосредственно у российских границ в виде многочисленных баз НАТО, лабораторий DTRA (Агентства по уменьшению угроз обороне) и прочих «интересных» структур, которые направлены на «сдерживание российского влияния».

Максимально публичный политик

Вообще, Бeрнс — в американском истеблишменте фигура весьма публичная: помимо многочисленных интервью, возможный глава ЦРУ написал и издал уже упомянутую выше книгу «Невидимая сила. Как работает американская дипломатия», в которой есть масса упоминаний и про поздние годы СССР, и про «новую Россию». И высказывания эти тоже позволяют составить определенный политический портрет Бeрнса.

К примеру, в его книге есть текст аналитической записки от 1995 года «Разбор обломков кораблекрушения: Чечня и будущее России», как минимум одним из авторов которой был и будущий глава ЦРУ. В этом тексте о нашей стране того исторического периода говорится:

«На фоне ослабления центральной власти региональные элиты консолидируют власть в местном масштабе. Большинство представителей этих элит, наслаждающихся обретенными полномочиями, ни на каких условиях не захотят отдать их Москве. С нашей точки зрения, это здоровая тенденция — но только до тех пор, пока она не угрожает целостности России».

Иными словами, тогдашняя Россия с ослабленным центром, но как более или менее единое государственное образование вполне устраивала США. Правда, только в формате «страны третьего мира». Поскольку далее американские дипломаты вместе с Бeрнсом пишут:

«Пока у власти будут находиться [Борис] Ельцин или его преемники, в стране, скорее всего, будет сохраняться постоянное желание восстановить сильное государство и возродить российскую национальную гордость, подрываемую сегодня раной, которую Россия нанесла сама себе в Чечне. В обозримой перспективе желание навести порядок в стране может обусловить прекращение или провал российского эксперимента с политическим плюрализмом».

То есть здесь, очевидно, в противовес сильному государству и национальной гордости ставится «плюрализм». Что, в общем, тоже весьма показательно.

В целом в записке тема этой самой «национальной гордости» в весьма негативном ключе поднимается несколько раз, а Госдепартаменту рекомендуется «усилить сотрудничество» с самыми разными СМИ, группами влияния и «политическими противовесами» Ельцину. Проще говоря — работать и с политической оппозицией, а значит вмешиваться во внутреннюю политику России.

Помимо прочего, в аналитической записке отмечалось:

«В условиях усиливающегося хаоса в России и продолжающихся попыток этой страны самоутвердиться во внешней политике развивать американо-российские отношения будет все труднее. Нам придется учиться быть готовыми к этим неожиданностям. Наше влияние на события в России останется ограниченным, а диапазон стратегических решений — чаще всего весьма узким».

К слову, в последних своих интервью, например в 2019 и 2020 годах, Бeрнс снова начал активно использовать словосочетание «узкий диапазон возможностей» по поводу дальнейшего взаимодействия России и США. И, несмотря на дипломатическую мягкость формулировок, это четко говорит о том, что ни Бeрнс, ни другие представители американских политических элит не видят возможностей для изменений во взаимоотношениях с нашей страной.

Это, впрочем, риторика из девяностых, но и в нулевых, уже при Владимире Путине, Бeрнс высказывался о России вполне определенным образом. В 2007 году на портале WikiLeaks был опубликован ряд замечаний этого американского политика по поводу нашей страны.

Например, о том, что «фактор, который стоит за намерением России продавать оружие этим странам (Венесуэла, Иран, Сирия), заключается в комплексе неполноценности перед Соединенными Штатами и желании восприниматься на мировом уровне серьезным партнером».

«По мере того как усиливаются отношения США с Грузией, в России также звучат ностальгические призывы относительно возвращения в Латинскую Америку, — говорилось в сообщении. — Хотя прибыль рассматривается всеми экспертами как главная цель России, все указывает на второстепенную цель — вызвать раздражение США путем продажи оружия антиамериканским правительствам в Каракасе и Дамаске».

Характерно, что Бeрнс был одним из тех, кто изначально весьма скептически отнесся к «перезагрузке» в отношениях России и США в период президентства Дмитрия Медведева. О чем также написал в своей книге. Скепсис это был вызван тем, что Бeрнс видел недоверие Москвы к Вашингтону в силу волны «цветных революций», которые «поддерживались», если не сказать инспирировались, рядом американских общественных и политических структур.

Вкрадчиво о «стране-бензоколонке»

Вообще же у Бeрнса недавно вышла очередная книга — The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal. Снова про силу американской дипломатии. К слову, возможный директор ЦРУ на декларативном уровне вообще тяготеет к дипломатическим решениям, к пресловутой «мягкой силе» и политическому, а не военному давлению. И, говоря об этой книге, он, естественно, упомянул и Россию.

По словам Бeрнса, «даже с ограниченными возможностями Россия может оказать значительное влияние, зачастую негативное влияние, на ландшафт». То есть он придерживается той концепции, что наша страна — это сугубо региональная держава, при этом еще и «теряющая возможности». В целом это вежливый, весьма дипломатичный пересказ слов Барака Обамы про «страну бензоколонку» и «порванную в клочья российскую экономику».

Кстати, тема сырьевой экономики России Бернсом поднималась не один раз. Более того — на невозможность перестроить экономику России с сырьевой он указывал как на одну из стратегических ошибок Путина. И, как ни странно, в данном случае это хорошо. Поскольку, по словам того же Путина, 70% государственного бюджета России формируется уже не за счет нефтегазовых доходов:

«Мы хоть и не в полной мере, но начинаем слезать с нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представить нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований».

То есть пока Бeрнс предвзят. А предвзятость и зашоренность для человека, который, возможно, возглавит Центральное разведывательное управление США, — это слабость. Слабость, которую сможет использовать Россия. Впрочем, также это может выражать и общий настрой американских элит на тотальное давление по линии «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», противодействие которым внесено в качестве законопроектов в новый военный бюджет США.

Однако стоит повториться: последние публичные высказывания Бернса направлены не столько против России вообще, сколько против Путина. В рамках этой риторики для Бернса существует некая «другая Россия», «вне Путина». Где есть «талантливые и умные люди». И это в целом тоже довольно старая идеологема, в которой глава государства, а в случае нашей страны — еще и национальный лидер, «отсекается» не только от государства, но и от всей страны на уровне публичной риторики «мудрых западных партнeров». Ну и понятно, кого подразумевает под этими «умными и талантливыми людьми вне Путина» американский политик. Всe ту же несистемную оппозицию, с которой администрация Байдена, есть такое мнение, будет всецело расширять сотрудничество, и в отношении которой возобновит сокращенное при Трампе финансирование.

Внезапный Йемен

Главный вопрос, естественно, — чего ждать от Бeрнса на посту главы ЦРУ? А есть все основания полагать, что он им станет. И для понимания этого весьма возможного будущего нужно вновь обратиться к компетенциям Уильяма Бeрнса. А это не только Россия, но и Ближний Восток.

По мнению многих политологов, после штурма Капитолия не только Трамп и республиканцы понесли колоссальные репутационные потери. Потери понeс и Байден, власть которого теперь воленс-ноленс стоит на крови убитых при штурме активистов. Более того — эта силовая акция, как бы еe ни называли — «мятежом» или вообще «террористической атакой», показала примерно 80 миллионам сторонников Трампа, что за ними тоже есть сила, но новоизбранная американская власть не ставит их ни во что и вообще считает маргиналами и террористами. А это означает глубочайший раскол в американском обществе и подрыв веры в легитимность власти и политических процедур.

Проблемы с легитимностью и с расколом Байден и его администрация могут решить довольно просто: маленькой победоносной войной. А вернее — очередной «миротворческой» операцией. При этом желательно всe на том же Ближнем Востоке, где между США и НАТО с одной стороны и Россией с местными союзниками с другой идeт «большая игра».

И здесь внезапно возникает Йемен, где 30 декабря прошла серия взрывов, которые должны были уничтожить недавно приведенное к присяге легитимное, признанное в том числе и США, правительство страны.

После этих терактов в США уже нашли виноватых: повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах», которые сейчас противостоят признанным властям Йемена. Хуситы, впрочем, свою вину категорически отрицают и вообще, заявляют о том, что если их внесут в список террористических организаций, то они оставляют за собой «право на ответ». Как бы цинично это ни прозвучало, но ситуация идеальна для начала широкомасштабной «миротворческой» кампании — с бомбежками, введением военного контингента НАТО и прочими «стандартными» в таких случаях вещами. Естественно, по данному направлению активизируются и усилия ЦРУ.

Россия также может вмешаться. Тем более, что Йемен — это последовательный партнер России и по линии ООН, и в рамках Организации исламского сотрудничества. Ну, и многолетнее существование Российско-йеменского общества дружбы тоже никто не отменял.

И вот в этом контексте Уильям Бeрнс на посту главы ЦРУ будет для США практически идеальной фигурой. Поскольку он действительно специалист и по Востоку, и по России, а Байден и его администрация в случае устремления на Восток с целью «насаждения демократии» хотя бы временно решат массу своих действительно очень серьeзных внутриполитических проблем.