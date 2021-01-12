Психолог объяснила, почему дочь Джоли и Пита отказалась становиться мальчиком

Дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло с трехлетнего возраста просила считать ее мальчиком и называла себя Джоном. К 14 годам Шайло оставила идеи о смене пола и отдала предпочтение женственному образу. Свобода выбора пола в детстве может нанести огромный вред психике ребенка, предупредила детский психолог Наталья Наумова в комментарии ФАН.

В детстве Шайло предпочитала короткие стрижки, одежду для мальчиков и просила называть ее Джоном. Первый ребенок Питта и Джоли даже принимала таблетки, чтобы подготовить себя к смене пола. Однако недавно поклонники заметили Анджелину Джоли и Шайло в магазине одежды, они вместе выбирали наряды. Девочка была одета в короткие шорты, а ее довольно длинные волосы были собраны в пучок. Судя по всему, она решила отказаться от планов по смене пола.

В США и некоторых странах Европы детям еще в детском саду рассказывают, что существует средний род, и люди сами могут выбирать пол. Психолог Наумова объяснила, почему свобода выбора пола в детстве может нанести вред ребенку.

«Выбор пола не по возрасту ребенку, он травмирует психику и в дальнейшем может вызвать огромное количество проблем. Ребенок понимает, что ему нужно сделать выбор, а данных и опыта слишком мало», — отметила она.

Наумова пояснила, что давать возможность ребенку выбирать пол в детстве — все равно что зимой в холод дать ребенку на выбор платье или шубку. Такие серьезные вопросы должны решать родители, подчеркнула она. Ребенок выбирает надеть зимой шапочку зелененькую или красненькую, но то что шапочку придется надеть обязательно, не должно ставить его перед выбором.

«Родителям важно поддерживать ребенка в том, что он родился, к примеру, девочкой. Нужно объяснить, что девочкой быть здорово, именно девочку родители и ждали, именно о девочке мечтали. Родители оказывают огромное воздействие на ребенка. Не надо бояться, что это воздействие навредит ребенку. Наоборот, оно поможет ребенку стабилизоваться и избавиться от тревоги», — добавила специалист.

Психолог отметила, что Россию это веяние не обошло. Наумова призналась, что в своей практике сталкивается с детьми, которые говорят, что не определились с полом.

«Эти дети как раз подвержены суицидальным наклонностям больше, чем другие дети. Это очень большой риск для ребенка. Важно, чтобы оба родителя поддерживали ребенка и хвалили. Не надо отходить от традиционного подхода», — заключила специалист.

После совершеннолетия ребенок сам примет более осознанное решение о своем будущем, именно это и произошло с Шайло, подытожила Наумова.